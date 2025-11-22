घर के कमरे में मिला युवक का शव, परिवार को नहीं थी भनक, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेंगे मौत के रहस्य

बरेली। प्रेमनगर क्षेत्र में शनिवार शाम एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं मामले की जांच शुरू कर दी है। मौत की वजह बीमारी और अत्यधिक शराब सेवन बताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
थाना क्षेत्र के मोहल्ला भूड़ कानूनगोयन निवासी 29 वर्षीय अंकित श्रीवास्तव पुत्र उमेशचंद्र श्रीवास्तव अपने घर में मृत अवस्था में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घर के भीतर युवक का शव पड़े होने की जानकारी मिलते ही परिजनों और आसपास के लोगों में खलबली मच गई।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि अंकित लंबे समय से शराब का आदी था और लीवर संबंधी बीमारी से जूझ रहा था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी यही बातें सामने आईं कि स्वास्थ्य बिगड़ने के चलते उसकी मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि दिन में अंकित अपनी पत्नी प्रियंका को मायके बिहारीपुर छोड़कर आया था। इसके बाद वह घर पर अकेला ही था।
