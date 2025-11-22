घर के कमरे में मिला युवक का शव, परिवार को नहीं थी भनक, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेंगे मौत के रहस्य

बरेली। प्रेमनगर क्षेत्र में शनिवार शाम एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं मामले की जांच शुरू कर दी है। मौत की वजह बीमारी और अत्यधिक शराब सेवन बताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।