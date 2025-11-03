मेले से गायब हुए युवक का 7 दिन बाद खेत में दबा मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, ऐसे हुई पहचान

रविवार रात करीब दस बजे पुलिस को सूचना मिली कि खजुरिया गांव निवासी नत्थूलाल के खेत में मिट्टी के अंदर किसी युवक का शव दबा हुआ है। सूचना पर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार बिश्नोई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मिट्टी हटवाकर शव को बाहर निकलवाया। थोड़ी देर बाद पहुंचे परिजनों ने जूतों और कपड़ों से शव की पहचान वीरेंद्र के रूप में की।