Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मेले से गायब हुए युवक का 7 दिन बाद खेत में दबा मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, ऐसे हुई पहचान

शाही थाना क्षेत्र में दिवाली मेले से लापता हुए युवक का शव सात दिन बाद खेत में दबा मिला। शव सड़-गल चुका था, इसलिए उसकी पहचान जूतों और कपड़ों के आधार पर हो सकी। परिजनों ने हत्या कर शव दबाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 03, 2025

बरेली। शाही थाना क्षेत्र में दिवाली मेले से लापता हुए युवक का शव सात दिन बाद खेत में दबा मिला। शव सड़-गल चुका था, इसलिए उसकी पहचान जूतों और कपड़ों के आधार पर हो सकी। परिजनों ने हत्या कर शव दबाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सेवा ज्वालापुर निवासी चुन्नीलाल के अनुसार, उनका 24 वर्षीय बेटा वीरेंद्र कुमार 27 अक्तूबर की रात बसावनपुर स्थित ब्रह्मदेव स्थल पर लगे दीपावली मेले में गया था। देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। आखिरकार बृहस्पतिवार को परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया।

रविवार रात करीब दस बजे पुलिस को सूचना मिली कि खजुरिया गांव निवासी नत्थूलाल के खेत में मिट्टी के अंदर किसी युवक का शव दबा हुआ है। सूचना पर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार बिश्नोई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मिट्टी हटवाकर शव को बाहर निकलवाया। थोड़ी देर बाद पहुंचे परिजनों ने जूतों और कपड़ों से शव की पहचान वीरेंद्र के रूप में की।

परिजनों का कहना है कि वीरेंद्र की हत्या कर शव को खेत में दबाया गया है। वे बताते हैं कि वीरेंद्र चार भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था। वह हल्द्वानी में मजदूरी करता था और कुछ दिन पहले ही गांव आया था। सूचना पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

परिवार का कहना है कि वीरेंद्र की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 04:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मेले से गायब हुए युवक का 7 दिन बाद खेत में दबा मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, ऐसे हुई पहचान

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला बीएससी छात्रा का शव, मोबाइल पर फिंगर लॉक, अब ऐसे खुलेगा आत्महत्या का राज

बरेली

अनियंत्रित होकर ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, पत्नी की मौत, डॉक्टर और माता-पिता की हालत गंभीर

बरेली

एलआईसी एजेंट से 1.35 करोड़ की ठगी… मकान गिरवी रखकर लगाई थी रकम, सदमे में आया हार्ट अटैक, जानिए पूरी कहानी

बरेली

मोबिलिटी प्लान: बरेली में ट्रैफिक सुधार की बड़ी कवायद, फ्लाईओवर, मल्टीलेवल पार्किंग और वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे

बरेली

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का रोमांच हुआ महंगा, वीकेंड पर जेब पर पड़ेगा ज्यादा बोझ

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.