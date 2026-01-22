मुस्लिम प्लंबर के घर फंदे से लटका मिला राजस्थान की युवती का शव, गांव में मचा हड़कंप, प्रेम संबंध की आशंका…

मृतका की पहचान राजस्थान के भरतपुर निवासी 30 वर्षीय सीता के रूप में हुई है। वह पिछले कुछ समय से पराबहाउद्दीनपुर गांव निवासी नन्हे उर्फ जहूर के साथ रह रही थी। जहूर पेशे से प्लंबर है। ग्रामीणों में चर्चा है कि जहूर सीता को प्रेमजाल में फंसाकर राजस्थान से अपने गांव ले आया था और पत्नी की तरह रख रहा था। हाल के दिनों में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था।