दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बक्से में मिला मासूम का शव, क्षेत्र में फैली दहशत, तांत्रिक क्रिया की आशंका

जांच में यह बात सामने आई है कि बच्चे की हत्या कहीं और करके शव को यहां लाकर फेंका गया है। शव पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं, जो हत्या की आशंका को मजबूत करते हैं। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, साथ ही जिले और आसपास के इलाकों में दर्ज गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट से मिलान कराया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस ने बच्चे का फोटो और पहचान संबंधी विवरण थानों में भेज दिए हैं।