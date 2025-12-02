दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बक्से में मिला मासूम का शव, क्षेत्र में फैली दहशत, तांत्रिक क्रिया की आशंका

बरेली। दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह नकटिया नदी के पास झाड़ियों में पड़ा एक संदिग्ध बक्सा राहगीरों की नजर में आया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बक्सा खोलते ही अंदर लगभग आठ साल के मासूम का शव देखकर सकते में आ गई। बच्चे की बाईं आंख क्षतिग्रस्त थी, जिससे घटना और भी संदिग्ध लग रही है। पुलिस ने मौके को घेराबंदी कर फॉरेंसिक टीम को बुलाया, जिसने घटनास्थल से नमूने और अन्य साक्ष्य एकत्र किए।
जांच में यह बात सामने आई है कि बच्चे की हत्या कहीं और करके शव को यहां लाकर फेंका गया है। शव पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं, जो हत्या की आशंका को मजबूत करते हैं। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, साथ ही जिले और आसपास के इलाकों में दर्ज गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट से मिलान कराया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस ने बच्चे का फोटो और पहचान संबंधी विवरण थानों में भेज दिए हैं।
घटना की जानकारी फैलते ही स्थानीय लोगों में डर और गुस्से का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने पुलिस से मामले का तत्काल खुलासा करने और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की। कुछ लोगों ने बच्चे की आंख क्षतिग्रस्त मिलने को तांत्रिक क्रिया से जोड़कर देखा है, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जांच का एक एंगल बनाया है।
पुलिस का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों और आंख क्षतिग्रस्त होने की वास्तविक वजह सामने आएगी। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि बच्चे की पहचान या किसी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
