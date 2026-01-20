मौलाना के करीबी सपा पार्षद के भाई ने महिला बीएलओ से की गाली-गलौज, बोले- तुम बीजेपी की एजेंट हो

पीड़ित महिला बीएलओ और आरोपी सपा पार्षद का भाई
बरेली। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के दौरान ड्यूटी कर रही महिला बीएलओ से अभद्रता और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। पीड़ित शिक्षिका ने मौलाना तौकीर के करीबी सपा पार्षद ओमान रजा के भाई बरकत रजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद से शिक्षिका दहशत में हैं और सुरक्षा की मांग कर रही हैं।
इज्जतनगर के आकांक्षा एनक्लेव निवासी पीड़िता रीना देवी, जो बानखाना स्कूल में शिक्षिका हैं। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को गुलाब राय इंटर कॉलेज में बने बूथ संख्या 22 पर बीएलओ ड्यूटी कर रही थीं। इसी दौरान बरकत रजा वहां पहुंचे और मतदाता सूची की मांग करने लगे। जब शिक्षिका ने सूची दूसरे बीएलओ के पास होने की जानकारी दी तो आरोपी भड़क उठा। रीना देवी का आरोप है कि बरकत रजा ने खुद को पार्षद का भाई बताते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्होंने शिक्षिका को बीजेपी का एजेंट तक कह डाला और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। जाते-जाते आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि देख लेना, अंजाम बुरा होगा।
घटना के बाद से शिक्षिका मानसिक तनाव में हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसी वजह से वह अब अकेले ड्यूटी पर नहीं जा रहीं, बल्कि पति उपेंद्र के साथ ही बूथ पहुंच रही हैं। रीना देवी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को शिकायती पत्र सौंपा और सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि आरोपी के रसूख के चलते उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल सीओ सिटी आशुतोष शिवम को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालना और महिला कर्मचारी से अभद्रता करना गंभीर अपराध है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सपा पार्षद ओमान रजा का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। जमीन कब्जाने, युवक को धमकाने, नगर निगम की जमीन पर अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन बनाने और बिजली चोरी जैसे मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। प्रशासन अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।
