मौलाना के करीबी सपा पार्षद के भाई ने महिला बीएलओ से की गाली-गलौज, बोले- तुम बीजेपी की एजेंट हो

इज्जतनगर के आकांक्षा एनक्लेव निवासी पीड़िता रीना देवी, जो बानखाना स्कूल में शिक्षिका हैं। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को गुलाब राय इंटर कॉलेज में बने बूथ संख्या 22 पर बीएलओ ड्यूटी कर रही थीं। इसी दौरान बरकत रजा वहां पहुंचे और मतदाता सूची की मांग करने लगे। जब शिक्षिका ने सूची दूसरे बीएलओ के पास होने की जानकारी दी तो आरोपी भड़क उठा। रीना देवी का आरोप है कि बरकत रजा ने खुद को पार्षद का भाई बताते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्होंने शिक्षिका को बीजेपी का एजेंट तक कह डाला और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। जाते-जाते आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि देख लेना, अंजाम बुरा होगा।