हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहा कारोबार गलत, लेकिन आतंक से जोड़ना ठीक नहीं, जाने सीएम योगी के लिए क्या कह गए मौलाना

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल सर्टिफिकेट पर दिए बयान के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट देने का जो सिलसिला चल रहा है, वह शरीयत की रोशनी में बिल्कुल गलत है। मजहब की आड़ में पैसा कमाने का यह जरिया बन गया है।
मौलाना रजवी ने कहा कि कागज के एक छोटे से टुकड़े पर हलाल सर्टिफिकेट लिख देने से कोई भी चीज हलाल नहीं हो सकती। किसी भी चीज को हलाल करने के लिए शरीयत में जो पैमाने और नियम तय किए गए हैं, उनका पालन करना जरूरी है। जब तक वे शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक उसे हलाल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हलाल सर्टिफिकेट देने की संस्थाएं खोल रखी हैं, जो फर्मों को सर्टिफिकेट जारी करने के बदले मोटी रकम वसूलती हैं। यह तरीका पूरी तरह गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए।
हालांकि मौलाना रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से असहमति जताई कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर वसूला जा रहा पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा अगर सरकार को ऐसा लगता है तो जांच कराए, लेकिन बिना जांच के इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं है। मौलाना ने साफ कहा कि हलाल सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया सुधारनी चाहिए, ताकि धर्म के नाम पर व्यापार न हो और समाज में गलतफहमियां न फैलें।
