हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहा कारोबार गलत, लेकिन आतंक से जोड़ना ठीक नहीं, जाने सीएम योगी के लिए क्या कह गए मौलाना

मौलाना रजवी ने कहा कि कागज के एक छोटे से टुकड़े पर हलाल सर्टिफिकेट लिख देने से कोई भी चीज हलाल नहीं हो सकती। किसी भी चीज को हलाल करने के लिए शरीयत में जो पैमाने और नियम तय किए गए हैं, उनका पालन करना जरूरी है। जब तक वे शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक उसे हलाल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हलाल सर्टिफिकेट देने की संस्थाएं खोल रखी हैं, जो फर्मों को सर्टिफिकेट जारी करने के बदले मोटी रकम वसूलती हैं। यह तरीका पूरी तरह गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए।