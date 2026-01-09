ठंड की सिहरन, बाघों की दहाड़ और चार का झुंड… PTR में जंगल सफारी बनी सैलानियों का नया क्रेज

गुरुवार को जंगल सफारी पर निकले पर्यटक उस वक्त रोमांच से भर उठे, जब घने जंगल के बीच एक बाघिन अपने तीन शावकों के साथ राजा की तरह विचरण करती नजर आई। पहले बाघिन की मौजूदगी से सफारी जीपों में खामोशी छा गई और देखते ही देखते उसके तीनों शावक भी धीरे-धीरे सामने आ गए। चार बाघों का यह समूह काफी देर तक पर्यटकों की आंखों के सामने रहा। शावक पूरी तरह विकसित और आत्मविश्वासी नजर आए। कैमरे क्लिक होते रहे और PTR का यह दृश्य सैलानियों के लिए जिंदगी भर की याद बन गया।