बरेली

ठंड की सिहरन, बाघों की दहाड़ और चार का झुंड… PTR में जंगल सफारी बनी सैलानियों का नया क्रेज

कड़ाके की ठंड, घने ऊंचे साल-शीशम के जंगल और नीचे बिछी मूंज की घास… इस माहौल में अगर रोमांच चरम पर पहुंच जाए तो तस्वीर बनती है पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR) की। सर्दी के मौसम में यहां की जंगल सफारी अब सिर्फ सैर नहीं, बल्कि एडवेंचर का लाइव शो बन चुकी है, जहां हर मोड़ पर बाघ की मौजूदगी सैलानियों की धड़कनें बढ़ा रही है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 09, 2026


पीलीभीत। कड़ाके की ठंड, घने ऊंचे साल-शीशम के जंगल और नीचे बिछी मूंज की घास… इस माहौल में अगर रोमांच चरम पर पहुंच जाए तो तस्वीर बनती है पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR) की। सर्दी के मौसम में यहां की जंगल सफारी अब सिर्फ सैर नहीं, बल्कि एडवेंचर का लाइव शो बन चुकी है, जहां हर मोड़ पर बाघ की मौजूदगी सैलानियों की धड़कनें बढ़ा रही है।

एक बाघिन, तीन शावक… सामने आया ‘शाही परिवार’

गुरुवार को जंगल सफारी पर निकले पर्यटक उस वक्त रोमांच से भर उठे, जब घने जंगल के बीच एक बाघिन अपने तीन शावकों के साथ राजा की तरह विचरण करती नजर आई। पहले बाघिन की मौजूदगी से सफारी जीपों में खामोशी छा गई और देखते ही देखते उसके तीनों शावक भी धीरे-धीरे सामने आ गए। चार बाघों का यह समूह काफी देर तक पर्यटकों की आंखों के सामने रहा। शावक पूरी तरह विकसित और आत्मविश्वासी नजर आए। कैमरे क्लिक होते रहे और PTR का यह दृश्य सैलानियों के लिए जिंदगी भर की याद बन गया।

शीतलहर भी नहीं रोक पा रही सैलानियों की भीड़

भले ही टाइगर रिजर्व में शीतलहर का असर तेज हो और सुबह जमाने वाली ठंड पड़ रही हो, लेकिन सर्दी की छुट्टियों में PTR पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। गुरुवार को प्रथम पाली में ही भारी भीड़ देखने को मिली। पर्यटक ठंड की परवाह किए बिना सफारी के लिए उत्साहित दिखे, क्योंकि यहां अब हर दिन बाघों के दीदार की संभावना लगभग तय मानी जा रही है।

हर दिन दिख रहा ‘टाइगर शो’, PTR बना हॉट डेस्टिनेशन

PTR में अब एक साथ दो या उससे अधिक बाघों का दिखना आम बात होती जा रही है। यही वजह है कि जंगल सफारी लगातार चर्चा में है। रोमांचक दृश्य, खुले जंगल और वन्यजीवों की सक्रियता PTR को उत्तर भारत के सबसे हॉट विंटर वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन में शामिल कर रही है।

चूका बीच पर भी बढ़ी रौनक

सिर्फ सफारी ही नहीं, बल्कि चूका बीच भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। रात्रि विश्राम के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां ठहर रहे हैं। रेंजर सहेंद्र कुमार के मुताबिक, PTR में केवल बाघ ही नहीं, बल्कि यहां का शांत, घना और नैचुरल जंगल पर्यटकों को बार-बार खींच रहा है। कुल मिलाकर, अगर ठंड के मौसम में असली रोमांच, कैमरे में कैद होने लायक नजारे और जंगल की धड़कन करीब से महसूस करनी है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व इस वक्त सैलानियों का सबसे ताकतवर ठिकाना बन चुका है।

Updated on:

09 Jan 2026 10:26 am

Published on:

09 Jan 2026 10:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ठंड की सिहरन, बाघों की दहाड़ और चार का झुंड… PTR में जंगल सफारी बनी सैलानियों का नया क्रेज

