बरेली

धनतेरस और दीपावली पर बदलेगा शहर का ट्रैफिक रूट, तीन दिन रहेगा डायवर्जन लागू,

धनतेरस और दीपावली पर बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन की बड़ी तैयारी कर ली है। 18 से 20 अक्टूबर तक शहर के कई मार्गों पर ई-रिक्शा, ऑटो, कार समेत चार पहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 16, 2025

बरेली। धनतेरस और दीपावली पर बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन की बड़ी तैयारी कर ली है। 18 से 20 अक्टूबर तक शहर के कई मार्गों पर ई-रिक्शा, ऑटो, कार समेत चार पहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें और अनावश्यक जाम से बचें।

तीन दिन तक हर दिन दोपहर दो बजे से रात एक बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। सबसे ज्यादा असर पुराने शहर के बाजारों—कुतुबखाना, बड़ा बाजार, साहू गोपीनाथ, खलील तिराहा, नावल्टी और रोडवेज इलाके में देखने को मिलेगा।

यहां नहीं जा सकेंगे ई-रिक्शा और चार पहिया वाहन

श्यामतगंज से शाहू गोपीनाथ, बरेली कॉलेज से सिकलापुर, खलील तिराहा से कुतुबखाना, पटेल चौक से नावल्टी, मूर्ति नर्सिंग होम से मठ की चौकी की ओर तीन पहिया और चार पहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। इसी तरह कुहाड़ापीर, सूद धर्मकांटा, अशोक नगर और चौपला चौराहे से भी इन मार्गों की ओर वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा।

भारी वाहनों पर भी सख्ती

मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ और पीलीभीत की ओर से आने-जाने वाले ट्रक और बड़े वाहन बरेली शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ऐसे वाहनों को परसाखेड़ा और इन्वर्टिस तिराहे से बड़े बाईपास की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

यहां मिलेगी पार्किंग की सुविधा

भीड़भाड़ से बचने के लिए पुलिस ने दो बड़े पार्किंग स्थल भी बनाए हैं—जीआईसी कॉलेज ग्राउंड और विशप इंटर कॉलेज ग्राउंड। पुलिस ने अपील की है कि लोग त्योहार के दौरान संयम बरतें, नियमों का पालन करें और अपने वाहनों को निर्धारित स्थानों पर ही पार्क करें ताकि शहर में यातायात सुचारू रूप से चलता रहे।

16 Oct 2025 10:06 pm

धनतेरस और दीपावली पर बदलेगा शहर का ट्रैफिक रूट, तीन दिन रहेगा डायवर्जन लागू,

बरेली

उत्तर प्रदेश

