धनतेरस और दीपावली पर बदलेगा शहर का ट्रैफिक रूट, तीन दिन रहेगा डायवर्जन लागू,

बरेली। धनतेरस और दीपावली पर बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन की बड़ी तैयारी कर ली है। 18 से 20 अक्टूबर तक शहर के कई मार्गों पर ई-रिक्शा, ऑटो, कार समेत चार पहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें और अनावश्यक जाम से बचें।