जिला अस्पताल पहुंचे कमिश्नर, अफसरों में मचा हड़कंप, गंदगी देख भड़के, फिर दे दिए कार्रवाई के आदेश

निरीक्षण के दौरान जगह-जगह गंदगी और अव्यवस्था देख कमिश्नर का पारा चढ़ गया। उन्होंने स्टाफ को जमकर फटकार लगाई और साफ-सफाई में सुधार के सख्त निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल भवन के टूटे-फूटे हिस्सों की मरम्मत कराने के आदेश भी दिए। कमिश्नर ने कहा मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देर से पहुंचने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी मौके पर दिए गए।