जिला अस्पताल पहुंचे कमिश्नर, अफसरों में मचा हड़कंप, गंदगी देख भड़के, फिर दे दिए कार्रवाई के आदेश

बरेली। बुधवार सुबह जैसे ही कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी अचानक जिला अस्पताल पहुंचे पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों से लेकर कर्मचारियों तक अफरा-तफरी मच गई। कोई फाइलें समेटने लगा तो कोई वार्डों में भागता नजर आया।
कमिश्नर ने बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे एडीएसआईसी कार्यालय में प्रवेश किया और रिकॉर्ड खंगालने के बाद ओपीडी, इमरजेंसी, महिला वार्ड, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से इलाज, दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर बातचीत की। कई मरीजों ने शिकायतें भी साझा कीं।
निरीक्षण के दौरान जगह-जगह गंदगी और अव्यवस्था देख कमिश्नर का पारा चढ़ गया। उन्होंने स्टाफ को जमकर फटकार लगाई और साफ-सफाई में सुधार के सख्त निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल भवन के टूटे-फूटे हिस्सों की मरम्मत कराने के आदेश भी दिए। कमिश्नर ने कहा मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देर से पहुंचने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी मौके पर दिए गए।
इस बीच अस्पताल में तैनात एक चौकीदार ने कमिश्नर के सामने ही लिपिक की शिकायत कर दी। शिकायत सुनते ही कमिश्नर ने तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम, सीएमएस समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जबकि अस्पताल स्टाफ कमिश्नर की फटकार से सन्न नजर आया।
