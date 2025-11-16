अधूरा नाला छोड़ भागा ठेकेदार, निगम ने एफडीआर जब्त कर ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति भेजी

सतीपुर में गंगा सहाय कश्यप की दुकान से पीलीभीत बाईपास मुख्य चौराहे तक आरसीसी नाला निर्माण का कार्य 7 जनवरी 2022 को ठेकेदार मै० अनवार हुसैन को स्वीकृत किया गया था। तय समय में कार्य पूरा न होने पर निगम ने पहले नोटिस, फिर रिमाइंडर और अंत में अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन ठेकेदार ने दोबारा काम शुरू नहीं किया।