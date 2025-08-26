फुटपाथ पर कब्जा हटाने उतरी निगम की टीम, प्रभात टॉकीज से चौपला पुल तक चला बुलडोजर, जुर्माना भी वसूला

बरेली। शहर की सड़कों और फुटपाथों पर फैले कब्जे को हटाने के लिए मंगलवार को नगर निगम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रभात टॉकीज से लेकर चौकी चौराहा, पुलिस लाइन रोड होते हुए चौपला पुल तक निगम की टीम ने सख्ती दिखाते हुए दुकानदारों और ठेलेवालों का सामान उठवा दिया। इतना ही नहीं, बड़े अतिक्रमणकारियों से मौके पर 44,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।
सोमवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक में अतिक्रमण का मुद्दा गरमाया था। इसके अगले ही दिन निगम की टीम मैदान में उतर आई। अभियान का नेतृत्व कर रहे राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि फुटपाथ और सड़क किनारे लंबे समय से कब्जा किया जा रहा था। कई बार कार्रवाई के बावजूद ठेले और टीन शेड दोबारा खड़े कर दिए जाते थे।
कार्रवाई के दौरान फुटपाथ पर खड़े ठेले, दुकानों के आगे रखा सामान और टीन शेड हटवाए गए। टीम ने चेतावनी भी दी कि दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ अब सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम अधिकारियों का कहना है कि अभियान यहीं नहीं थमेगा। आने वाले दिनों में शहरभर में लगातार कार्रवाई चलेगी, ताकि यातायात सुचारू हो और राहगीरों को राहत मिल सके।