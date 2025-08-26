फुटपाथ पर कब्जा हटाने उतरी निगम की टीम, प्रभात टॉकीज से चौपला पुल तक चला बुलडोजर, जुर्माना भी वसूला

बरेली। शहर की सड़कों और फुटपाथों पर फैले कब्जे को हटाने के लिए मंगलवार को नगर निगम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रभात टॉकीज से लेकर चौकी चौराहा, पुलिस लाइन रोड होते हुए चौपला पुल तक निगम की टीम ने सख्ती दिखाते हुए दुकानदारों और ठेलेवालों का सामान उठवा दिया। इतना ही नहीं, बड़े अतिक्रमणकारियों से मौके पर 44,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।