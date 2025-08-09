घर में घुसकर दंपति पर हमला, आरोपी बोले- हल्द्वानी बिजनेस या मीटिंग के लिए आए तो जिंदा नहीं बचोगे, 7 पर एफआईआर, जाने पूरा मामला

इज्जतनगर निवासी पूजा दुबे उर्फ जैनिश भारद्वाज के मुताबिक वह और उनके पति राहुल दुबे वेस्टिज़ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। उनके साथ हल्द्वानी के भीम सिंह मेवाड़ी, कुशाल सिंह, अभिमन्यु सिंह, पिंटू यादव उर्फ बबलू सहित कई लोग काम करते थे। आरोप है कि दिल्ली के शिवम गोस्वामी और तरुण कनौजिया के साथ मिलकर इन लोगों ने टीम के सदस्यों को लालच दिया और कंपनी के नियम तोड़कर अपनी डाउनलाइन में जोड़ लिया।