घर में घुसकर दंपति पर हमला, आरोपी बोले- हल्द्वानी बिजनेस या मीटिंग के लिए आए तो जिंदा नहीं बचोगे, 7 पर एफआईआर, जाने पूरा मामला

बरेली। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वेस्टिज़ में काम करने वाली महिला ने अपने ही सहयोगियों पर साजिश रचने, घर में घुसकर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि हल्द्वानी और दिल्ली के कुछ लोग उनकी टीम तोड़कर अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने इसकी शिकायत कंपनी के उच्चाधिकारियों से की तो वह आगबबूला हो गए।
इज्जतनगर निवासी पूजा दुबे उर्फ जैनिश भारद्वाज के मुताबिक वह और उनके पति राहुल दुबे वेस्टिज़ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। उनके साथ हल्द्वानी के भीम सिंह मेवाड़ी, कुशाल सिंह, अभिमन्यु सिंह, पिंटू यादव उर्फ बबलू सहित कई लोग काम करते थे। आरोप है कि दिल्ली के शिवम गोस्वामी और तरुण कनौजिया के साथ मिलकर इन लोगों ने टीम के सदस्यों को लालच दिया और कंपनी के नियम तोड़कर अपनी डाउनलाइन में जोड़ लिया।
पूजा ने बताया कि उन्होंने इस बारे में कंपनी प्रबंधन को लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद भीम सिंह मेवाड़ी, कुशाल सिंह, अभिमन्यु, पिंटू यादव और दो अन्य लोगों ने घर में घुसकर गाली-गलौज शुरू कर दी और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे। मना करने पर गुस्से में आकर बाहर रखा सामान और गमले उठाकर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की और घर में हंगामा मचा दिया।
पीड़िता ने तुरंत अपने सीनियर रामवीर सिंह और अनिल दीक्षित को फोन किया। जब वे मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें भी गालियां दीं और धमकाया। पुलिस को कॉल करने पर सभी आरोपी भाग गए। अब आरोपी फोन पर धमकी और गाली-गलौज कर रहे हैं। पीड़िता ने इस मामले में इज्जतनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।