पुलिस पर हमला, फिर अंडरग्राउंड हो गया गौतस्कर, 25 हजार को इनाम घोषित, तीन माह बाद पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

15 अक्टूबर को पुलिस नसीम की गिरफ्तारी के लिए उसके घर गई। इस दौरान नसीम और उसके परिवार के लोगों ने पुलिस पर जबरदस्त हमला किया। हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हुए। नसीम घर के पीछे से भाग निकला। पुलिस ने इस मामले में सात नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नसीम की गिरफ्तारी न होने पर 19 अक्टूबर 2025 को एसएसपी अनुराग आर्य ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया। इसके बाद पुलिस और सर्विलांस टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी रही।