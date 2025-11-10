Patrika LogoSwitch to English

सेमीखेड़ा चीनी मिल में हवन पूजन के साथ पेराई सत्र का शुभारम्भ, डीएम ने किसानों को शाल उढ़ाकर किया सम्मानित, हर सप्ताह होगा भुगतान

सोमवार को चीनी मिल सेमीखेड़ा किसानों के गन्ने की पेराई के लिये चल पड़ी है, जबकि पिछले वर्ष सेमी खेड़ा चीनी मिल का 24 नवम्बर को चल पाई थी।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 10, 2025

बरेली। सोमवार को चीनी मिल सेमीखेड़ा किसानों के गन्ने की पेराई के लिये चल पड़ी है, जबकि पिछले वर्ष सेमी खेड़ा चीनी मिल का 24 नवम्बर को चल पाई थी। किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा के पेराई सत्र 2025-26 का शुभारम्भ सांसद छत्रपाल गंगवार, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य तथा जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने हवन पूजन कर पूरे विधि विधान के साथ किया गया।

सांसद, एमएलसी व जिलाधिकारी ने चीनी मिल के वायलर के पास फीता काटा, नारियल फोड़ा, चीनी मिल परिसर पर स्थापित मंदिर में पूजा-अर्चना की। बैलों को गुड़ खिलाया और ईश्वर से सकुशलता कि कामना करते हुए पेराई सत्र का आरम्भ किया। जिसमें 35 लाख कुंतल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है

सबसे पहले गन्ना लाने वाले किसानों को किया सम्मानित

इस दौरान सबसे पहले गन्ना लाने वाले कृषकों को जनप्रतिधियों व जिलाधिकारी द्वारा शाल उढ़ाकर व मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। कृषकों के टोकन भी काटे गए। जिलाधिकारी ने गन्ना किसानों के साथ संवाद किया और समस्याओं को सुनकर सम्बंधित अधिकारियों को निस्तारण कराने तथा सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर गन्ना मूल्य का भुगतान साप्ताहिक रूप से किये जाने के निर्देश दिए।

पूरी क्षमता से चीनी मिल करे पेराई

जिलाधिकारी ने मिल में स्थित वजन कांटा मशीन को भी देखा कि किसानों के गन्ने की तौल उचित प्रकार से किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सम्बन्धित मिल अधिकारियों को निर्देश दिये कि गन्ना किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि मिल संचालन की प्रथम तिथि से मिल की पूरी क्षमता पर पेराई की जाये। गन्ना क्रय केन्द्रों की स्थापना के साथ ही क्रय केन्द्रों से गन्ना लाने हेतु ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी दुरस्त कर ली जाए, जिससे क्रय केन्द्रों से समय से गन्ना मिल को पेराई हेतु आता रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि, जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी, चीनी मिल सेमीखेड़ा के प्रधान प्रबन्धक किशन लाल, चीफ केमिस्ट एवं चीफ इंजीनियर, सम्बंधित अधिकारीगण सहित गन्ना किसान उपस्थित रहे।

Published on:

10 Nov 2025 05:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सेमीखेड़ा चीनी मिल में हवन पूजन के साथ पेराई सत्र का शुभारम्भ, डीएम ने किसानों को शाल उढ़ाकर किया सम्मानित, हर सप्ताह होगा भुगतान

बरेली

उत्तर प्रदेश

