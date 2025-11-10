सेमीखेड़ा चीनी मिल में हवन पूजन के साथ पेराई सत्र का शुभारम्भ, डीएम ने किसानों को शाल उढ़ाकर किया सम्मानित, हर सप्ताह होगा भुगतान

जिलाधिकारी ने मिल में स्थित वजन कांटा मशीन को भी देखा कि किसानों के गन्ने की तौल उचित प्रकार से किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सम्बन्धित मिल अधिकारियों को निर्देश दिये कि गन्ना किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि मिल संचालन की प्रथम तिथि से मिल की पूरी क्षमता पर पेराई की जाये। गन्ना क्रय केन्द्रों की स्थापना के साथ ही क्रय केन्द्रों से गन्ना लाने हेतु ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी दुरस्त कर ली जाए, जिससे क्रय केन्द्रों से समय से गन्ना मिल को पेराई हेतु आता रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि, जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी, चीनी मिल सेमीखेड़ा के प्रधान प्रबन्धक किशन लाल, चीफ केमिस्ट एवं चीफ इंजीनियर, सम्बंधित अधिकारीगण सहित गन्ना किसान उपस्थित रहे।