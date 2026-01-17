17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

डेढ़ दशक पुराने चौपुला फ्लाइओवर की सुधरेगी सेहत, शासन ने जारी किया 1.42 करोड़ का बजट, जल्द शुरू होगा काम

शहर को जाम से राहत दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे चौपुला फ्लाइओवर की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई है। फ्लाइओवर पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई थी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 17, 2026

बरेली। शहर को जाम से राहत दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे चौपुला फ्लाइओवर की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई है। फ्लाइओवर पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई थी।

अब चौपुला फ्लाइओवर की मरम्मत के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) बदायूं के अधीन शासन ने 1.42 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है। बजट मिलते ही एनएचएआइ अधिकारियों ने मरम्मत कार्य की तैयारी शुरू कर दी है।

एक्सपेंशन ज्वाइंट बने परेशानी की वजह

करीब डेढ़ दशक पहले बदायूं रोड से शहर में सुचारू यातायात के लिए चौपुला फ्लाइओवर का निर्माण कराया गया था। पिछले साल इसे नवनिर्मित अटल सेतु से भी जोड़ा गया। फ्लाइओवर पर बने 30 एक्सपेंशन ज्वाइंट में चार से पांच इंच तक का गैप बढ़ चुका है, जिससे गुजरते समय वाहनों को जोरदार झटका लगता है और उनके शॉकर खराब होने लगे हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों की तरह फ्लाइओवर पर भी वाहन चालकों को जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा था। बरसात के दौरान पानी भरने से गड्ढे दिखाई नहीं देते थे, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता था। एनएचएआइ की टीम ने कई बार निरीक्षण किया, लेकिन बजट के अभाव में मरम्मत नहीं हो सकी थी।

टेंडर प्रक्रिया शुरू, जल्द होगा काम

एनएचएआइ अधिकारियों के मुताबिक शासन से बजट मिलने के बाद मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठेका आवंटित होते ही रूट डायवर्जन लागू कर काम शुरू कराया जाएगा। वहीं मरम्मत कार्य के चलते बदायूं की ओर से आने वाले वाहनों का आवागमन चौपुला फ्लाइओवर पर बंद रहेगा। ऐसे वाहन लाल फाटक होकर शहर में प्रवेश करेंगे। इससे सुभाषनगर और करगैना क्षेत्र के लोगों को रेलवे पुलिया के रास्ते आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

दस किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी

दूसरे विकल्प के तौर पर वाहन चालक रामगंगा होते हुए लाल फाटक पुल से शहर में आ सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें करीब दस किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। एनएचएआइ बदायूं के परियोजना निदेशक उत्कर्ष शुक्ला ने बताया कि टेंडर जारी कर दिया गया है। ठेका आवंटित होने के बाद जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा और मरम्मत कार्य शुरू कराया जाएगा। कार्य पूरा होते ही चौपुला फ्लाइओवर से गुजरने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 06:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / डेढ़ दशक पुराने चौपुला फ्लाइओवर की सुधरेगी सेहत, शासन ने जारी किया 1.42 करोड़ का बजट, जल्द शुरू होगा काम

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

करदाताओं को मिली बड़ी राहत: नगर निगम ने म्यूटेशन और बिलों में हो रही लंबी देरी पर लगाई रोक, अब 45 दिनों में होगा निपटारा

बरेली

थाने-थाने महिला सुरक्षा का युद्धघोष, मिशन शक्ति को ‘ब्रांड’ बनाने उतरे यूपी डीजीपी

बरेली

प्यार नहीं, प्लान था, मौलाना पर धर्मांतरण, देह-शोषण, लड़कियों की ‘डिलीवरी’ का सनसनीखेज़ आरोप, निकाह के बाद निकली हैवानियत

बरेली

प्रेमनगर में मंदिर निर्माण विवाद खत्म, पुलिस की मौजूदगी में हुआ भूमि पूजन, शुरू हुआ काम

बरेली

सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाला ‘हैदरी दल’ का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.