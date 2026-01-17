डेढ़ दशक पुराने चौपुला फ्लाइओवर की सुधरेगी सेहत, शासन ने जारी किया 1.42 करोड़ का बजट, जल्द शुरू होगा काम

करीब डेढ़ दशक पहले बदायूं रोड से शहर में सुचारू यातायात के लिए चौपुला फ्लाइओवर का निर्माण कराया गया था। पिछले साल इसे नवनिर्मित अटल सेतु से भी जोड़ा गया। फ्लाइओवर पर बने 30 एक्सपेंशन ज्वाइंट में चार से पांच इंच तक का गैप बढ़ चुका है, जिससे गुजरते समय वाहनों को जोरदार झटका लगता है और उनके शॉकर खराब होने लगे हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों की तरह फ्लाइओवर पर भी वाहन चालकों को जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा था। बरसात के दौरान पानी भरने से गड्ढे दिखाई नहीं देते थे, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता था। एनएचएआइ की टीम ने कई बार निरीक्षण किया, लेकिन बजट के अभाव में मरम्मत नहीं हो सकी थी।