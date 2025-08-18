Patrika LogoSwitch to English

बरेली

जुलूस-ए-मोहम्मदी में डीजे पर रोक के फैसले से गरमाया विवाद, कमेटी के सचिव ने जताई हत्या की आशंका, जाने पूरा मामला

जुलूस-ए-मोहम्मदी निकालने वाली अंजुमन खुद्दामे रसूल कमेटी के सचिव शान रजा ने अपनी एक पुरानी वीडियो वायरल होने के बाद जान का खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की है। बारादरी थाना पुलिस ने उनकी तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 18, 2025

बरेली। जुलूस-ए-मोहम्मदी निकालने वाली अंजुमन खुद्दामे रसूल कमेटी के सचिव शान रजा ने अपनी एक पुरानी वीडियो वायरल होने के बाद जान का खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की है। बारादरी थाना पुलिस ने उनकी तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शान रजा ने बताया कि उनकी अगुवाई में हर साल जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला जाता है। बीते कुछ सालों से इस्लामी परंपरा से हटकर जुलूस में डीजे बजाने का दबाव बढ़ रहा था, जबकि दरगाह-ए-आला हजरत ने इसे नाजायज करार दिया है। उन्होंने कहा कि परंपरा और नियम के अनुसार डीजे को जुलूस में शामिल नहीं किया जा सकता।

इसी बीच उनकी एक पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। करीब तीन साल पहले वह अपने दोस्तों के साथ नैनीताल जा रहे थे और रास्ते में मजाक-मस्ती में एक डांस वीडियो बनाया था। शान रजा का कहना है कि अब कुछ लोग उसी वीडियो को वायरल करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद वीडियो बार-बार शेयर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि इसके पीछे कुछ शरारती तत्व हैं, जो उन्हें डीजे की अनुमति देने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। शान रजा ने तहरीर में एक मोबाइल नंबर सहित सैय्यद अकील अली और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ नामजद करते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

18 Aug 2025 09:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जुलूस-ए-मोहम्मदी में डीजे पर रोक के फैसले से गरमाया विवाद, कमेटी के सचिव ने जताई हत्या की आशंका, जाने पूरा मामला

