सीएम से मुलाकात में बरेली बवाल की पूरी रिपोर्ट सौंपकर लौटे डीएम-एसएसपी, रामायण वाटिका अनावरण का न्यौता स्वीकार

बरेली। लखनऊ में जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों अधिकारियों ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में भड़के बवाल की पूरी रिपोर्ट सीएम को देते हुए अब तक की पुलिस-प्रशासनिक कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री ने बवाल के आरोपियों पर चल रही सख्त कार्रवाई पर संतोष जताते हुए साफ निर्देश दिया कि एक भी व्यक्ति कानून की पकड़ से बचना नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।
बैठक में मुख्यमंत्री ने डीएम-एसएसपी से कहा कि बरेली की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक हर स्तर पर मजबूत पैरवी की जाए, ताकि किसी भी आरोपी को किसी प्रकार की राहत न मिल सके।
डीएम और एसएसपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान हनुमान की प्रतिमा भेंट की। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से निर्देश देते हुए कहा कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ बिना किसी बाधा के वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर समस्याओं की जाँच करें और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।
डीएम अवनीश सिंह ने बीडीए द्वारा विकसित रामायण वाटिका की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी और वहाँ स्थापित होने वाली भगवान श्रीराम की भव्य प्रतिमा के अनावरण के लिए उन्हें बरेली आने का औपचारिक निमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि पंडित राधेश्याम कथावाचक की प्रतिमा स्थापना और कॉलेज के नामकरण का कार्य भी अंतिम चरण में है। इन दोनों कार्यक्रमों के लोकार्पण हेतु भी उन्होंने मुख्यमंत्री से बरेली आने का अनुरोध किया, जिसे मुख्यमंत्री योगी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बरेली बवाल में शामिल प्रत्येक तत्व की पहचान कर गिरफ्तारी व कठोर कानूनी कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई केवल कड़ाई नहीं, उदाहरण बननी चाहिए।
