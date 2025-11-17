सीएम से मुलाकात में बरेली बवाल की पूरी रिपोर्ट सौंपकर लौटे डीएम-एसएसपी, रामायण वाटिका अनावरण का न्यौता स्वीकार

बरेली। लखनऊ में जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों अधिकारियों ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में भड़के बवाल की पूरी रिपोर्ट सीएम को देते हुए अब तक की पुलिस-प्रशासनिक कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री ने बवाल के आरोपियों पर चल रही सख्त कार्रवाई पर संतोष जताते हुए साफ निर्देश दिया कि एक भी व्यक्ति कानून की पकड़ से बचना नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।