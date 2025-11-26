Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

डीएम ने पार्षदों को दिया एसआईआर अभियान की रफ्तार बढ़ाने का मंत्र, बोले- जनता का भरोसा ही सफलता की कुंजी

एसआईआर के कार्यों में तेजी लाने के लिए डीएम अविनाश सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नगर आयुक्त और सभी वार्डों के पार्षदों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ कहा कि पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध है, ऐसे में सभी के सामूहिक प्रयास से ही इसे तय समय पर पूरा किया जा सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 26, 2025

बरेली। एसआईआर के कार्यों में तेजी लाने के लिए डीएम अविनाश सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नगर आयुक्त और सभी वार्डों के पार्षदों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ कहा कि पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध है, ऐसे में सभी के सामूहिक प्रयास से ही इसे तय समय पर पूरा किया जा सकता है।

बैठक में डीएम ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में इम्युरेशन फार्म एकत्र करने में दिक्कतें आ रही हैं। कई क्षेत्रों में लोग पड़ोसी को भी नहीं पहचानते, जिससे सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि पार्षदों का बेहतर जनसंपर्क और क्षेत्र की समझ इस समस्या को आसानी से सुलझा सकती है। आपमें से कई पार्षद लंबे समय से अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। स्थानीय लोगों का भरोसा आप पर है, इसलिए आपके सहयोग से यह काम काफी तेज हो सकता है।

बैठक में पार्षदों से एसआईआर कार्यों के दौरान आने वाली कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं, जिनका मौके पर ही अधिकारियों ने समाधान बताया। कई पार्षदों ने सुझाव दिए कि सत्यापन टीमों को स्थानीय स्तर पर पार्षदों के साथ समन्वय कर चलना चाहिए, जिससे फॉर्म भरने और मिलने में होने वाली परेशानी खत्म हो सके।

डीएम अविनाश सिंह ने सभी पार्षदों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं और टीमों को सहयोग दें ताकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण बिना देरी पूरा हो सके। बैठक में नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, एडीएम(वित्त/राजस्व) संतोष बहादुर सिंह, एडीएम नगर सौरभ दुबे, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, ईआरओ, एईआरओ और नगर निगम के सभी पार्षद मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 09:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / डीएम ने पार्षदों को दिया एसआईआर अभियान की रफ्तार बढ़ाने का मंत्र, बोले- जनता का भरोसा ही सफलता की कुंजी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लपटों ने मचाई अफरा-तफरी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर

बरेली

जिलेभर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन: बांग्लादेशी- रोहिंग्या घुसपैठियों, खानाबदोशों के डेरे खंगाले जाएंगे, पकड़े तो होगी जेल

बरेली

निर्धन परिवारों की कन्याओं को एक लाख के उपहार व नकदी देगी योगी सरकार, वैवाहिक बंधन में बंधेंगे 1000 जोड़े, जर्मन हैंगर पंडाल तैयार

यूपी न्यूज

नकली दवाओं के रैकेट की जांच में खेल, कमिश्नर के एक आदेश से औषधि विभाग में मचा भूचाल, फिर हुआ ये

बरेली

बरेली में ऐसा बनेगा सेंट्रल पार्क, जिसके म्यूजिकल फाउंटेन व लेजर शो में गूंजेंगे गीता के श्लोक और रामायण की चौपाइयां

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.