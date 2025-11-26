डीएम ने पार्षदों को दिया एसआईआर अभियान की रफ्तार बढ़ाने का मंत्र, बोले- जनता का भरोसा ही सफलता की कुंजी

बरेली। एसआईआर के कार्यों में तेजी लाने के लिए डीएम अविनाश सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नगर आयुक्त और सभी वार्डों के पार्षदों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ कहा कि पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध है, ऐसे में सभी के सामूहिक प्रयास से ही इसे तय समय पर पूरा किया जा सकता है।
बैठक में डीएम ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में इम्युरेशन फार्म एकत्र करने में दिक्कतें आ रही हैं। कई क्षेत्रों में लोग पड़ोसी को भी नहीं पहचानते, जिससे सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि पार्षदों का बेहतर जनसंपर्क और क्षेत्र की समझ इस समस्या को आसानी से सुलझा सकती है। आपमें से कई पार्षद लंबे समय से अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। स्थानीय लोगों का भरोसा आप पर है, इसलिए आपके सहयोग से यह काम काफी तेज हो सकता है।
बैठक में पार्षदों से एसआईआर कार्यों के दौरान आने वाली कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं, जिनका मौके पर ही अधिकारियों ने समाधान बताया। कई पार्षदों ने सुझाव दिए कि सत्यापन टीमों को स्थानीय स्तर पर पार्षदों के साथ समन्वय कर चलना चाहिए, जिससे फॉर्म भरने और मिलने में होने वाली परेशानी खत्म हो सके।
डीएम अविनाश सिंह ने सभी पार्षदों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं और टीमों को सहयोग दें ताकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण बिना देरी पूरा हो सके। बैठक में नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, एडीएम(वित्त/राजस्व) संतोष बहादुर सिंह, एडीएम नगर सौरभ दुबे, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, ईआरओ, एईआरओ और नगर निगम के सभी पार्षद मौजूद रहे।
