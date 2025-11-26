डीएम ने पार्षदों को दिया एसआईआर अभियान की रफ्तार बढ़ाने का मंत्र, बोले- जनता का भरोसा ही सफलता की कुंजी

बैठक में डीएम ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में इम्युरेशन फार्म एकत्र करने में दिक्कतें आ रही हैं। कई क्षेत्रों में लोग पड़ोसी को भी नहीं पहचानते, जिससे सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि पार्षदों का बेहतर जनसंपर्क और क्षेत्र की समझ इस समस्या को आसानी से सुलझा सकती है। आपमें से कई पार्षद लंबे समय से अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। स्थानीय लोगों का भरोसा आप पर है, इसलिए आपके सहयोग से यह काम काफी तेज हो सकता है।