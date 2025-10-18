संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने सुनी जनता की समस्याएं, बोले– गरीबों का हक न मारा जाए, अफसरों को दिए फीडबैक लेने के निर्देश

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा है कि किसी गरीब या जरूरतमंद का हक न छिने। उन्होंने राजस्व कर्मियों को हिदायत दी कि पैमाइश का काम पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए, किसी के साथ अन्याय न हो। आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र जारी करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल की जाए ताकि गलत प्रमाणपत्र जारी न हों। उन्होंने बीएलओ को भी चेताया कि वोटर लिस्ट तैयार करते समय किसी तरह के दबाव में न आएं और पूरी ईमानदारी से काम करें। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि से अवैध कब्जे जल्द हटवाए जाएं।