संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने सुनी जनता की समस्याएं, बोले– गरीबों का हक न मारा जाए, अफसरों को दिए फीडबैक लेने के निर्देश

बरेली। शनिवार को तहसील फरीदपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डीएम अविनाश सिंह ने की। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। राजस्व, अवैध कब्जे, पैमाइश, बिजली, पुलिस, स्वास्थ्य, पूर्ति और चकबंदी सहित कई विभागों से जुड़ी शिकायतें जिलाधिकारी के सामने रखी गईं।
डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण गंभीरता और समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि निस्तारण से पहले संबंधित अधिकारी खुद मौके का निरीक्षण करें और समस्या का समाधान होने के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक भी जरूर लें।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा है कि किसी गरीब या जरूरतमंद का हक न छिने। उन्होंने राजस्व कर्मियों को हिदायत दी कि पैमाइश का काम पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए, किसी के साथ अन्याय न हो। आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र जारी करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल की जाए ताकि गलत प्रमाणपत्र जारी न हों। उन्होंने बीएलओ को भी चेताया कि वोटर लिस्ट तैयार करते समय किसी तरह के दबाव में न आएं और पूरी ईमानदारी से काम करें। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि से अवैध कब्जे जल्द हटवाए जाएं।
समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रतीकात्मक रूप से 17 महिलाओं को राशन कार्ड वितरित किए। इस दौरान कुल 69 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 6 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, तहसीलदार समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
