Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

छठ पूजा और चौबारी मेले की तैयारियों का डीएम-एसएसपी ने लिया जायजा, बोले- श्रद्धालुओं की सुविधा में न हो कोई कमी

छठ पूजा और कार्तिक पूर्णिमा चौबारी मेले को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सोमवार को डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने कैंट थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा घाट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 27, 2025

बरेली। छठ पूजा और कार्तिक पूर्णिमा चौबारी मेले को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सोमवार को डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने कैंट थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा घाट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने घाटों की सफाई से लेकर सुरक्षा, ट्रैफिक, रोशनी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक का बारीकी से निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने साफ कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नगर निगम, जल संस्थान, स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग के अफसरों को मौके पर ही जरूरी निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि घाटों की सफाई, रोशनी और पीने के पानी की व्यवस्था बेहतरीन होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े।

वहीं एसएसपी ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था पर फोकस किया। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने थानेवार पुलिस अधिकारियों को भीड़ प्रबंधन और रूट डायवर्जन की जिम्मेदारी सौंपी है।

निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान, एडीएम (ई), एसडीएम सदर, एसडीएम आंवला, सीओ सिटी आशुतोष शिवम, सीओ आंवला, सीएफओ सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि छठ पूजा और चौबारी मेला शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो, इसके लिए सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2025 08:32 pm

Published on:

27 Oct 2025 08:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / छठ पूजा और चौबारी मेले की तैयारियों का डीएम-एसएसपी ने लिया जायजा, बोले- श्रद्धालुओं की सुविधा में न हो कोई कमी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तीन साल बाद टूटीं जंजीरें, खुले सांसों के दरवाजे, अपने आशियाने में लौटे एलायंस बिल्डर, घर में गूंजे सिसकते कदम

बरेली

एलायंस बिल्डर के घर और प्रतिष्ठानों की खुली सील, डीएम ने मुक्त कराईं संपत्तियां, परिवारों में लौटी रौनक

बरेली

पराली जलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कमिश्नर बोले- किसानों को समझाएं, खेतों में आग न लगाएं

बरेली

‘सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाले सत्ता के हकदार नहीं’, तेजस्वी पर बरसे शहाबुद्दीन रजवी

बरेली

नगर निगम का पावर सेंटर : जेई से एई बन छह साल से जमे हैं अजीत, झांसी हो चुका ट्रांसफर, शासनादेश के बावजूद नहीं हुये रिलीव

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.