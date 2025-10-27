छठ पूजा और चौबारी मेले की तैयारियों का डीएम-एसएसपी ने लिया जायजा, बोले- श्रद्धालुओं की सुविधा में न हो कोई कमी

निरीक्षण के दौरान डीएम ने साफ कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नगर निगम, जल संस्थान, स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग के अफसरों को मौके पर ही जरूरी निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि घाटों की सफाई, रोशनी और पीने के पानी की व्यवस्था बेहतरीन होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े।