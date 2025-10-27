छठ पूजा और चौबारी मेले की तैयारियों का डीएम-एसएसपी ने लिया जायजा, बोले- श्रद्धालुओं की सुविधा में न हो कोई कमी

बरेली। छठ पूजा और कार्तिक पूर्णिमा चौबारी मेले को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सोमवार को डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने कैंट थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा घाट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने घाटों की सफाई से लेकर सुरक्षा, ट्रैफिक, रोशनी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक का बारीकी से निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने साफ कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नगर निगम, जल संस्थान, स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग के अफसरों को मौके पर ही जरूरी निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि घाटों की सफाई, रोशनी और पीने के पानी की व्यवस्था बेहतरीन होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े।
वहीं एसएसपी ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था पर फोकस किया। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने थानेवार पुलिस अधिकारियों को भीड़ प्रबंधन और रूट डायवर्जन की जिम्मेदारी सौंपी है।
निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान, एडीएम (ई), एसडीएम सदर, एसडीएम आंवला, सीओ सिटी आशुतोष शिवम, सीओ आंवला, सीएफओ सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि छठ पूजा और चौबारी मेला शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो, इसके लिए सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं।
