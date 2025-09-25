डबल इंजन सरकार ने जनता को डबल दुख दिए, 2027 में सपा करेगी वापसी: नरेश उत्तम

उन्होंने कहा आजम खान के जेल से बाहर आने पर सपा का हर कार्यकर्ता गदगद है। हमें न्यायपालिका से उम्मीद थी और वहीं से राहत मिली। भाजपा के राज में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ खुला भेदभाव हो रहा है। ऐसे हालात में पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) ही भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ स्तर तक मजबूती से जुटें। आपकी मेहनत ही 2027 में अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी।