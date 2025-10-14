2047 तक विकसित भारत का सपना: बरेली में चला सुझाव अभियान, हर नागरिक दे सकेगा अपना आइडिया, जाने कैसे

जिलाधिकारी ने कहा कि विकसित भारत का रोडमैप केवल सरकार नहीं, बल्कि जनता के सुझावों से तय होगा। उन्होंने डॉक्टरों, वकीलों, उद्योगपतियों, सामाजिक संस्थाओं और शिक्षकों से भी अपील की कि वे इस मुहिम से जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। राज्य सरकार 2047 तक के लिए एक बड़ा विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जिसमें तीन प्रमुख थीम—अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति—और 12 सेक्टरों पर फोकस होगा। इनमें कृषि, पशुपालन, उद्योग, आईटी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और सुशासन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।