एसआईआर की ड्यूटी ने ली एक और जान! बरेली में शिक्षक की मौत से हिला सिस्टम, प्रशासन कटघरे में

बरेली। बिशारतगंज क्षेत्र से शिक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। बिशारतगंज स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय कन्या कंपोजिट के इंचार्ज प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा की अचानक मौत हो गई। वह बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 261 के बीएलओ थे। परिजनों का आरोप है कि एसआईआर के काम के अत्यधिक दबाव ने उनकी जान ले ली।
रविवार रात भोजन के बाद विनोद कुमार शर्मा अपने कमरे में सोने गए थे। रात करीब 12 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें थम गईं। परिजनों का कहना है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। इस हृदयविदारक घटना की खबर मिलते ही शिक्षक समुदाय में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। सोमवार सुबह बड़ी संख्या में परिचित और रिश्तेदार उनके घर पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया।
मृतक शिक्षक के पुत्र शिवांश शर्मा ने बताया कि उनके पिता वर्ष 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। एसआईआर की जिम्मेदारियों के चलते वह लंबे समय से मानसिक दबाव में थे। शिवांश के मुताबिक, पिता ने एसआईआर ड्यूटी से मुक्त किए जाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी मझगवां को लिखित पत्र भी दिया था। पत्र में उन्होंने अपनी उम्र, आंखों की समस्या और मोबाइल पर ऑनलाइन कार्य में असमर्थता का हवाला दिया था। यह भी बताया था कि स्कूल के अन्य स्टाफ ने अपनी ड्यूटी कटवा ली है, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई। इसके बाद से वह लगातार तनाव में रहते थे।
चौंकाने वाली बात यह है कि विनोद कुमार शर्मा से पहले शिक्षक सर्वेश कुमार गंगवार की भी एसआईआर ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सवाल उठता है कि आखिर कब तक शिक्षक इसी तरह दबाव में दम तोड़ते रहेंगे।
लगातार हो रही मौतों के बाद अब शिक्षक संगठनों और परिजनों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मांग की जा रही है कि वरिष्ठ और अस्वस्थ शिक्षकों को इस तरह की भारी-भरकम ड्यूटी से तत्काल मुक्त किया जाए, ताकि आगे किसी परिवार को अपूरणीय क्षति न उठानी पड़े।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग