एसआईआर की ड्यूटी ने ली एक और जान! बरेली में शिक्षक की मौत से हिला सिस्टम, प्रशासन कटघरे में

मृतक शिक्षक के पुत्र शिवांश शर्मा ने बताया कि उनके पिता वर्ष 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। एसआईआर की जिम्मेदारियों के चलते वह लंबे समय से मानसिक दबाव में थे। शिवांश के मुताबिक, पिता ने एसआईआर ड्यूटी से मुक्त किए जाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी मझगवां को लिखित पत्र भी दिया था। पत्र में उन्होंने अपनी उम्र, आंखों की समस्या और मोबाइल पर ऑनलाइन कार्य में असमर्थता का हवाला दिया था। यह भी बताया था कि स्कूल के अन्य स्टाफ ने अपनी ड्यूटी कटवा ली है, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई। इसके बाद से वह लगातार तनाव में रहते थे।