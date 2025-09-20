कई लड़कों से बात करती थी प्रेमिका.. सिपाही के साथ मिलकर लाखों रुपये ठगे, युवक ने किया सुसाइड

वीडियो में दीपक ने कहा रितु मुझसे रुपये लेती रही और दूसरे लड़कों से बात करती थी। शादी का भरोसा देकर बार-बार टालती रही। आठ दिन पहले भी उसने 15 सितंबर को साथ चलने का वादा करके एक लाख रुपये ले लिए, लेकिन उस दिन फोन तक नहीं उठाया। लगातार धोखा और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर मैं जान दे रहा हूं। युवक ने आरोप लगाया कि इलाके में तैनात एक सिपाही भी उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। मरने से पहले उसने साफ कहा कि उसकी मौत की वजह प्रेमिका, सिपाही और एक अन्य युवक हैं और सरकार से मांग की कि इन्हें फांसी दी जाए।