कई लड़कों से बात करती थी प्रेमिका.. सिपाही के साथ मिलकर लाखों रुपये ठगे, युवक ने किया सुसाइड

बदायूं। प्रेमिका और सिपाही से परेशान होकर एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने पांच मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए प्रेमिका, डायल-112 पर तैनात सिपाही और एक अन्य युवक को जिम्मेदार ठहराया। शनिवार को वीडियो वायरल होते ही इलाके में हड़कंप मच गया।
उद्यैती थाना क्षेत्र के सोनियाखेड़ा गांव निवासी 25 वर्षीय मृतक दीपक चौधरी बिसौली में मोबाइल शोरूम पर नौकरी करता था। करीब दो साल पहले उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर रितु नाम की युवती से हुई थी। युवती ने खुद को पति से अलग बताया और धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। दीपक के मुताबिक, रितु ने शादी का झांसा देकर दो साल में उससे करीब 4.75 लाख रुपये ले लिए।
वीडियो में दीपक ने कहा रितु मुझसे रुपये लेती रही और दूसरे लड़कों से बात करती थी। शादी का भरोसा देकर बार-बार टालती रही। आठ दिन पहले भी उसने 15 सितंबर को साथ चलने का वादा करके एक लाख रुपये ले लिए, लेकिन उस दिन फोन तक नहीं उठाया। लगातार धोखा और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर मैं जान दे रहा हूं। युवक ने आरोप लगाया कि इलाके में तैनात एक सिपाही भी उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। मरने से पहले उसने साफ कहा कि उसकी मौत की वजह प्रेमिका, सिपाही और एक अन्य युवक हैं और सरकार से मांग की कि इन्हें फांसी दी जाए।
परिजनों के आरोप पर पुलिस ने प्रेमिका रितु गुप्ता, उसके पिता दिनेश गुप्ता और मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो को विवेचना में शामिल किया गया है और मामले की गहन जांच चल रही है। वहीं, वीडियो में नाम आने से सिपाही की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।