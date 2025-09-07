मामूली कहासुनी पर दबंगों ने युवक को डंडों-बेल्ट से पीटा, इलाज के दौरान मौत, चार पर एफआईआर दर्ज

बरेली। कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घर के दरवाजे पर बैठे युवक को चार हमलावरों ने घेरकर डंडों और बेल्ट से बुरी तरह पीटा। गंभीर चोट लगने के बाद आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना मठ चौकी इलाके की है। पीड़ित की मां यशोदा देवी ने कोतवाली थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उनका 25 वर्षीय बेटा नितिन पिछले रविवार की रात करीब 11:30 बजे घर के बाहर बैठा था। तभी मोहल्ले के राहुल, अंकित और उनके दो साथी वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि राहुल अपनी साली शिवानी को छोड़ने आया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और चारों ने मिलकर नितिन पर हमला बोल दिया।
परिजनों का कहना है कि दबंगों ने बेल्ट और डंडों से नितिन को बेरहमी से पीटा। चीख-पुकार सुनकर घरवाले मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी युवक को लहूलुहान छोड़कर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो चुके थे। परिवार ने तुरंत घायल नितिन को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक सप्ताह उसका इलाज चला उसके बाद रविवार को उसने दम तोड़ दिया।
इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली इंस्पेक्टर अमित पांडे का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।