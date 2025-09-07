मामूली कहासुनी पर दबंगों ने युवक को डंडों-बेल्ट से पीटा, इलाज के दौरान मौत, चार पर एफआईआर दर्ज

घटना मठ चौकी इलाके की है। पीड़ित की मां यशोदा देवी ने कोतवाली थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उनका 25 वर्षीय बेटा नितिन पिछले रविवार की रात करीब 11:30 बजे घर के बाहर बैठा था। तभी मोहल्ले के राहुल, अंकित और उनके दो साथी वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि राहुल अपनी साली शिवानी को छोड़ने आया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और चारों ने मिलकर नितिन पर हमला बोल दिया।