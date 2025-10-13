संभल में इंडिया फ्रोजन और बरेली में मारिया फ्रोजन पर कसेगा सरकारी शिकंजा, ED-IT की संयुक्त कार्रवाई से मीट कारोबारियों में हड़कंप

बरेली। सुबह का सन्नाटा अभी टूटा भी नहीं था कि काले शीशों वाली कई गाड़ियां संभल और बरेली के बाहरी इलाके से शहर की ओर दाखिल हुईं। सुरक्षाबलों से घिरी स्पेशल यूनिट की इस मूवमेंट को देखकर आसपास के लोगों ने पहले तो इसे कोई वीवीआईपी काफिला समझा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जब गाड़ियां सीधे 'इंडियन फ्रोजन फूड' के मालिक हाजी इरफान और उनके भाई हाजी इमरान के आवासीय परिसर में दाखिल हुईं, तभी अंदाजा हो गया, सरकारी एजेंसियों ने बड़ा फंदा कस दिया है। बरेली में 'मार्या फ्रोजन' स्लॉटर हाउस की ओर भी इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग की संयुक्त टीमें तेजी से बढ़ रही थीं। सुबह 7:05 बजे, जब शटर आधा उठा था और कामगार अंदर प्रवेश कर रहे थे, तभी मौके पर तैनात अधिकारियों ने आदेश दिया कि गेट बंद, अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा।