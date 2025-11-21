हाईकोर्ट का बरेली हिंसा की एफआईआर रद्द करने से इनकार, 26 सितंबर को पुलिस पर ईंट-पत्थर, तेजाब की बोतलें और गोलियां

बरेली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली में 26 सितंबर को भड़की हिंसा से जुड़ी एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया याची अदनान के खिलाफ अपराध का स्पष्ट संकेत मिलता है, ऐसे में एफआईआर रद्द करना जांच और कानून-व्यवस्था दोनों के लिए घातक होगा। पीठ ने यह कहते हुए याचिका निस्तारित कर दी कि याची चाहे तो अन्य कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है।