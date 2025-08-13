पुलिस कस्टडी से फरार हुआ अपहरण का आरोपी, पीछे-पीछे दौड़े पुलिसकर्मी, हाथ-पांव फूले, जाने फिर क्या हुआ

पीलीभीत। बरखेड़ा क्षेत्र में पुलिस हिरासत से एक अपहरण का आरोपी फरार हो गया। आरोपी ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर पुलिसकर्मियों को चकमा दिया और थाने से भाग निकला। घटना की जानकारी होते ही थाने में अफरा-तफरी मच गई और पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े।