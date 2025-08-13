पुलिस कस्टडी से फरार हुआ अपहरण का आरोपी, पीछे-पीछे दौड़े पुलिसकर्मी, हाथ-पांव फूले, जाने फिर क्या हुआ

पीलीभीत। बरखेड़ा क्षेत्र में पुलिस हिरासत से एक अपहरण का आरोपी फरार हो गया। आरोपी ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर पुलिसकर्मियों को चकमा दिया और थाने से भाग निकला। घटना की जानकारी होते ही थाने में अफरा-तफरी मच गई और पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े।
जानकारी के अनुसार, अपहरण के मामले में गिरफ्तार आरोपी सोहिल से बरखेड़ा थाने में पूछताछ चल रही थी। इस दौरान उसने टॉयलेट जाने की अनुमति मांगी। मौके का फायदा उठाकर वह पुलिस की निगरानी से निकलकर भाग खड़ा हुआ।
पास की गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। फुटेज में सोहिल तेजी से भागते हुए दिख रहा है, जबकि एक सफाईकर्मी और एक अन्य व्यक्ति ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की। पीछे-पीछे पुलिसकर्मी भी दौड़ते नजर आए।
एएसपी विक्रम दहिया ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सोहिल को दोबारा पकड़ लिया है। साथ ही, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही की जांच कराई जा रही है।