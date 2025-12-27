दहेज की हवस ने बुझा दी मोहब्बत की लौ… प्रेमी की दुकान पर युवती ने पी लिया जहर, हालत नाजुक

मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन बदहवास हालत में पहुंचे और युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। युवती के बयान के आधार पर मामले की पड़ताल की जा रही है। यह घटना सिर्फ एक युवती की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज के उस काले सच का आईना है, जहां आज भी दहेज की लालच ज़िंदगियों को निगल रही है।