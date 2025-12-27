दहेज की हवस ने बुझा दी मोहब्बत की लौ… प्रेमी की दुकान पर युवती ने पी लिया जहर, हालत नाजुक

बरेली। प्यार, भरोसा और शादी के सपने… सब कुछ दहेज की हवस में राख हो गया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र की एक 20 वर्षीय युवती ने उस शख्स की दुकान पर जाकर जहर पी लिया, जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करती थी। युवती की हालत नाजुक है और जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे बरेली को झकझोर कर रख दिया है।
युवती का प्रेम संबंध इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बिहार कला निवासी आसिफ पुत्र शकूर से था। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा, परिवारों ने भी रिश्ते पर मुहर लगा दी। शादी की तारीखों के सपने देखे जा रहे थे, लेकिन तभी दहेज का जहर रिश्ते में घुल गया। आरोप है कि आसिफ ने शादी के बदले दहेज की मांग शुरू कर दी और मांग पूरी न होने पर शादी से साफ मुकर गया।
जिस प्रेमी को युवती ने अपना सब कुछ मान लिया था, उसी की बेवफाई ने उसे तोड़ कर रख दिया। टूटे दिल और छल से आहत युवती सीधे कुतुबखाना स्थित आसिफ के जनरल स्टोर पर पहुंची और वहीं ज़हरीला पदार्थ पी लिया। कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ गई। दुकान पर मौजूद लोगों के सामने एक लड़की अपने प्यार की कीमत जान देकर चुकाने को मजबूर हो गई।
मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन बदहवास हालत में पहुंचे और युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। युवती के बयान के आधार पर मामले की पड़ताल की जा रही है। यह घटना सिर्फ एक युवती की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज के उस काले सच का आईना है, जहां आज भी दहेज की लालच ज़िंदगियों को निगल रही है।
