फुटपाथों पर दोबारा कब्जा जमाने वालों पर चला निगम का डंडा, बटलर प्लाजा के बाहर ठेले जब्त — दुकानदारों में आक्रोश

बरेली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। बुधवार को फुटपाथों को कब्जामुक्त कराने के बाद गुरुवार को निगम टीम को फिर वही नज़ारा देखने को मिला — बटलर प्लाज़ा के बाहर चर्च के सामने दुकानदारों ने दोबारा ठेले-खोमचे सजा लिए थे। निगम टीम मौके पर पहुँची तो हड़कंप मच गया। किसी ने ठेला खींचकर भगाने की कोशिश की तो कई अपना सामान वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए।