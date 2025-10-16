फुटपाथों पर दोबारा कब्जा जमाने वालों पर चला निगम का डंडा, बटलर प्लाजा के बाहर ठेले जब्त — दुकानदारों में आक्रोश

बरेली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। बुधवार को फुटपाथों को कब्जामुक्त कराने के बाद गुरुवार को निगम टीम को फिर वही नज़ारा देखने को मिला — बटलर प्लाज़ा के बाहर चर्च के सामने दुकानदारों ने दोबारा ठेले-खोमचे सजा लिए थे। निगम टीम मौके पर पहुँची तो हड़कंप मच गया। किसी ने ठेला खींचकर भगाने की कोशिश की तो कई अपना सामान वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए।
निगम कर्मियों ने सभी ठेले और सामान जब्त कर ट्रक में लाद दिए। अधिकारियों ने मौके पर ही चेतावनी दी कि अब दोबारा कब्जा करने वालों पर सीधे जब्ती और ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। टैक्स इंस्पेक्टर सच्चिदानंद सिंह ने कहा, “अब नोटिस का दौर खत्म हो गया है। जो सड़क या फुटपाथ पर दुकान लगाएगा, उसका सामान जब्त होगा।”
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि दीपावली से पहले सिर्फ सफाई नहीं बल्कि पूरा शहर कब्जामुक्त कराया जाएगा। सितंबर में तीन लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला गया है, जबकि 10 अक्टूबर तक 55 हजार का चालान किया जा चुका है। अब फुटपाथों पर दुकानें लगाना ‘समस्या’ नहीं बल्कि ‘अपराध’ माना जाएगा।
इस कार्रवाई से दुकानदारों में गुस्सा है। उनका कहना है कि वे कई सालों से यहां दुकानदारी कर रहे हैं और निगम बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए रोज़गार छीन रहा है। एक दुकानदार ने कहा त्योहार से पहले दुकानें हटाई जा रही हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। नगर निगम ने ऐसे दोबारा कब्जा करने वाले व्यापारियों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है, जिन्हें ‘पुनरावृत्ति अतिक्रमणकारी’ श्रेणी में डालकर आगे कठोर कार्रवाई की जाएगी।
