नगर निगम ने रोका भुगतान, ठेकेदार ने छोड़ा नाले का काम, ट्रांसफार्मर भी बना बाधा, जाने क्या बोले नगर आयुक्त और ठेकेदार

ठेकेदार ने बताया कि जोन 03 व 04 तथा वार्ड 53 व 79 में नाला सफाई के कार्य मई 2022 में अंतिम रूप से पूरे किए गए थे। परफार्मेंस गारंटी और जमानत राशि वापस होने के बावजूद अंतिम भुगतान आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा तीन साल पुराने कार्यों का भुगतान रोकना समझ से परे है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि हजियापुर वार्ड 15 में शौचालय निर्माण, मोहल्ला सिकलापुर में दशवां स्थल निर्माण, शिव मंदिर से नरेश वाल्मीकि मकान तक सीसी रोड व नाली इन सभी कार्यों के फोटो, रायल्टी और अन्य अभिलेख उपलब्ध कराने के बावजूद भुगतान रुका हुआ है।