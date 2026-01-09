कॉलोनाइजरों पर कसा शिकंजा… सीबीगंज में बिना अनुमति विकसित हो रहीं अवैध कॉलोनियां, बीडीए ने किया जमींदोज

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि जांच में सामने आया कि आफाक उर्फ मन्नी भाई द्वारा सीबीगंज के ग्राम भगवन्तापुरा में करीब 40 बीघा जमीन पर बिना किसी स्वीकृति के प्लॉटिंग की जा रही थी। भूखंडों का चिन्हांकन कर बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण कार्य कराए जा रहे थे। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को गिरा दिया। इसी गांव में मुस्तफाक अहमद द्वारा भी लगभग 20 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। बिना नक्शा पास कराए प्लॉट काटे जा रहे थे और निर्माण की तैयारी चल रही थी। प्राधिकरण की टीम ने यहां भी सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध ढांचे ध्वस्त कर दिए।