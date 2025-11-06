चकबंदी कार्यालय का पेशकार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, दाखिल-खारिज कराने के नाम पर मांगे थे 15 हजार रुपये

बरेली। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बरेली मण्डल की एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदपुर चकबंदी कार्यालय के पेशकार रजत चौधरी को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सीधे बरेली कोतवाली ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।