चकबंदी कार्यालय का पेशकार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, दाखिल-खारिज कराने के नाम पर मांगे थे 15 हजार रुपये

बरेली। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बरेली मण्डल की एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदपुर चकबंदी कार्यालय के पेशकार रजत चौधरी को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सीधे बरेली कोतवाली ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।
मामले के अनुसार, मुरादाबाद निवासी रजत चौधरी चकबंदी कार्यालय फरीदपुर में पेशकार के पद पर तैनात हैं। तहसील क्षेत्र के गांव पदारतपुर निवासी आदिल ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की थी कि जमीन के दाखिल-खारिज कराने के लिए पेशकार ने उनसे 15 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के तुरंत बाद टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
शिकायतकर्ता आदिल गुरुवार को निर्दिष्ट रकम लेकर पेशकार के पास पहुंचे। जैसे ही रजत चौधरी ने रुपये लिए, एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बरेली कोतवाली में पेश किया और उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी।
टीम प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल ने बताया कि इस कार्रवाई से जिले में साफ संदेश गया है कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर प्रशासन कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी नागरिक को यदि भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, तो वह सीधे एंटी करप्शन कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
