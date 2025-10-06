Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

सड़कों और नालियों के अधूरे कामों पर बरसी याचिका समिति, चार माह में रिपोर्ट सौंपने के आदेश, अधिशासी अभियंता पर भी गिरी गाज

विकास भवन सभागार में सोमवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें समिति के सभापति अशोक अग्रवाल ने बरेली और बदायूं जिलों के दर्जनों विकास कार्यों की समीक्षा की।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 06, 2025

बरेली। विकास भवन सभागार में सोमवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें समिति के सभापति अशोक अग्रवाल ने बरेली और बदायूं जिलों के दर्जनों विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान कई जगह सड़कों, नालियों और आवास योजनाओं में लापरवाही सामने आई, जिस पर सभापति ने नाराजगी जताई और अफसरों को दो टूक निर्देश दिए कि कागजों पर नहीं, ज़मीन पर काम दिखना चाहिए।

सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में बहेड़ी, फरीदपुर, भुता, नवाबगंज और फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉकों की कई सड़क निर्माण याचिकाओं पर चर्चा हुई। समिति ने कहा कि जहां सड़कें स्वीकृत हैं, वहां काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्राम पचपेड़ा, राई नवादा, रजऊ, अतर छेड़ी और चाहरपुर की सड़कों के निर्माण पर सीडीओ को खुद निगरानी रखने को कहा गया। वहीं, भुता ब्लॉक के सिमरा केशोपुर और चठिया फैजू गांवों में अधूरे कार्य अगले वित्तीय वर्ष की योजना में शामिल करने के निर्देश दिए गए। क्यारा ब्लॉक के एक खड़ंजा मार्ग को चार महीने में पूरा करने की डेडलाइन दी गई, जबकि कई जगहों पर काम पूरा होने के बावजूद फोटो और प्रमाणपत्र न मिलने पर फाइलें बंद नहीं की गईं।

नदियों किनारे बनेंगे अंत्येष्टि स्थल

बैठक में पता चला कि जिले की नौ विधानसभाओं में अब तक केवल 17 अंत्येष्टि स्थल बने हैं। इसे अपर्याप्त बताते हुए समिति ने आदेश दिया कि मनरेगा के तहत नदियों के किनारे नए अंत्येष्टि स्थल बनवाए जाएं। वन विभाग को नमोवन और मियावाकी जैसे हरित प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया ताकि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल सके।

दिव्यांगों के लिए आवास और मोटराइज्ड रिक्शा

सभापति अशोक अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगों को आवास देने में कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि पात्र दिव्यांगों को मोटराइज्ड रिक्शा भी मुहैया कराई जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

मनरेगा और जल जीवन मिशन पर चर्चा

बैठक में बताया गया कि जिले में मनरेगा के तहत 70 गौशालाएं और 275 अन्नपूर्णा मॉडल शॉप बनाई गई हैं। स्वयं सहायता समूहों की दीदियों के लिए शेड भी बनाए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 71 फीसदी और शहरों में 100 फीसदी रोड रेस्टोरेशन का काम पूरा हो गया है। सभापति ने पंचायत राज अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि खराब सड़कों की मरम्मत जल्द कराई जाए।

बदायूं के अफसरों पर फूटा गुस्सा

बैठक में बदायूं जिले के उझानी ब्लॉक की एक सड़क पर पुरानी रिपोर्ट पेश किए जाने पर समिति भड़क गई। सभापति ने प्रभारी जिलाधिकारी को लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही बताया गया कि बदायूं में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49 हजार घरों का सर्वे पूरा हो चुका है। धान खरीद के लिए 37 केंद्र बनाए गए हैं और इस बार लक्ष्य 10 हजार मीट्रिक टन बढ़ाया गया है।

बैठक में कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में एमएलसी अनूप कुमार गुप्ता, मुकुल यादव, कुंवर महाराज सिंह, हरी सिंह ढिल्लों और बहोरन लाल मौर्य सहित समिति अधिकारी रामेन्द्र भाई पटेल, सर्वेश चन्द्र गुप्ता, बृजेश कुमार और सौरभ दीक्षित मौजूद रहे। अधिकारियों में सीडीओ देवयानी, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह और सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 09:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सड़कों और नालियों के अधूरे कामों पर बरसी याचिका समिति, चार माह में रिपोर्ट सौंपने के आदेश, अधिशासी अभियंता पर भी गिरी गाज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डिजिटल क्रॉप सर्वे में 80 हजार किसानों का डाटा पेंडिंग, डीएम ने अफसरों को लगाई फटकार, दिए ये निर्देश

बरेली

ऑपरेशन तौकीर: एक और सपा पार्षद के शोरूम, प्रधान के गैराज-वर्कशॉप और जिम पर बीडीए की सील, अब इनकी बारी

बरेली

ऑपरेशन तौकीर: मौलाना के करीबी पूर्व सपा पार्षद के बारातघर पर बीडीए ने लगाई सील

बरेली

बवाल वाले इलाकों में गरजा निगम का बुलडोजर: 34 से अधिक दुकानदारों का कब्जा ढहाया

बरेली

जनता की जान से खिलवाड़ा: इंडस्ट्रियल गैस को मेडिकल ऑक्सीजन बताकर बेच रहा था दुकानदार, 31 सिलिंडर जब्त, आरोपी फरार

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.