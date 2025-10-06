सड़कों और नालियों के अधूरे कामों पर बरसी याचिका समिति, चार माह में रिपोर्ट सौंपने के आदेश, अधिशासी अभियंता पर भी गिरी गाज

बैठक में बहेड़ी, फरीदपुर, भुता, नवाबगंज और फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉकों की कई सड़क निर्माण याचिकाओं पर चर्चा हुई। समिति ने कहा कि जहां सड़कें स्वीकृत हैं, वहां काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्राम पचपेड़ा, राई नवादा, रजऊ, अतर छेड़ी और चाहरपुर की सड़कों के निर्माण पर सीडीओ को खुद निगरानी रखने को कहा गया। वहीं, भुता ब्लॉक के सिमरा केशोपुर और चठिया फैजू गांवों में अधूरे कार्य अगले वित्तीय वर्ष की योजना में शामिल करने के निर्देश दिए गए। क्यारा ब्लॉक के एक खड़ंजा मार्ग को चार महीने में पूरा करने की डेडलाइन दी गई, जबकि कई जगहों पर काम पूरा होने के बावजूद फोटो और प्रमाणपत्र न मिलने पर फाइलें बंद नहीं की गईं।