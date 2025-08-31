एसआरएमएस रिद्धिमा में नाटक ‘द्वन्द’ ने दिया संदेश – मां-बाप को चाहिए बस थोड़ा समय और सम्मान

करीब डेढ़ घंटे चले इस नाटक में दो परिवारों की तस्वीर पेश की गई—एक परिवार जहां बेटा-बहू बुजुर्ग मां-बाप की हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, वहीं दूसरे घर में मां-बाप को अनदेखा किया जाता है। विवेक और रीना के परिवार में न कामकाजी बेटा समय देता है, न बहू, और न ही पोती। उपेक्षित दादा-दादी खुद को घर का बोझ मानने लगते हैं और आखिरकार घर छोड़कर चले जाते हैं। जब वे घर छोड़ते हैं तो बेटे विवेक और बहू रीना को अपनी गलती का एहसास होता है। पड़ोसी शिवम और विवेक की बहन नीलम समझाते हैं कि मां-बाप को न पैसे चाहिए, न सुख-सुविधाएं, उन्हें चाहिए तो सिर्फ बच्चों का साथ और सम्मान। यही संदेश नाटक के अंत में पूरे हॉल में गूंजा।