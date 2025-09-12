थाने में जाति पूछकर दरोगा ने युवक को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होते ही एसएसपी ने किया सस्पेंड

गांव संग्रामपुर निवासी शीशपाल मोबाइल चोरी की शिकायत लेकर थाने पहुंचा था। आरोप है कि गेट पर तैनात दरोगा ने पहले आने का कारण पूछा और फिर उसकी जाति जानकर भड़क गए। गुस्से में उन्होंने युवक के बाल पकड़ लिए और थप्पड़ मारते हुए नशेड़ी करार दिया। इस दौरान उसके साथी ने पूरा घटनाक्रम मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो शुक्रवार को वायरल हो गया।