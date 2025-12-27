राइस मिल मालिक की बेटी, ब्वाय फ्रेंड के दोस्तों ने किया था युवती पर हमला, माई बार हेडक्वार्टर में आधी रात को छलक रहे थे जाम, गूंज रहा था डीजे

घटना के दौरान माई बार हेडक्वार्टर में रात एक बजे के बाद तक शराब परोसी जा रही थी और डीजे बज रहा था। सुप्रीम कोर्ट व प्रशासनिक निर्देशों की खुलेआम अनदेखी की गई। घटना के बाद से आबकारी विभाग भी हरकत में आ गया है। जिला आबकारी अधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए आबकारी निरीक्षक को बारादरी थाने भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह जांच की जाएगी कि लाइसेंस शर्तों के विपरीत शराब परोसी गई या नहीं। यदि उल्लंघन मिला तो कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं, रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने को लेकर भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इन सबके बीच माई बार हेडक्वार्टर का लाइसेंस खतरे में आ गया है।