बरेली

राइस मिल मालिक की बेटी, ब्वाय फ्रेंड के दोस्तों ने किया था युवती पर हमला, माई बार हेडक्वार्टर में आधी रात को छलक रहे थे जाम, गूंज रहा था डीजे

सेटेलाइट चौराहे के पास पीलीभीत बाईपास रोड पर माई बार हेडक्वार्टर में क्रिसमस पार्टी के दौरान युवती पर एक राइस मिल मालिक की बेटी, उसके बॉयफ्रेंड और साथियों ने हमला किया था। अभद्रता और गाली गलौज का विरोध करने पर शराब की बोतलों से ताबड़तोड़ वार कर उसका सिर फोड़ दिया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 27, 2025

बरेली। सेटेलाइट चौराहे के पास पीलीभीत बाईपास रोड पर माई बार हेडक्वार्टर में क्रिसमस पार्टी के दौरान युवती पर एक राइस मिल मालिक की बेटी, उसके बॉयफ्रेंड और साथियों ने हमला किया था। अभद्रता और गाली गलौज का विरोध करने पर शराब की बोतलों से ताबड़तोड़ वार कर उसका सिर फोड़ दिया। आधी रात को बार में हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने इंस्पेक्टर बारादरी को सभी हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने साफ कहा है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्रता और आधी रात में गुंडई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फंटूस के बेटों पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा

आशुतोष सिटी की रहने वाली महक गुप्ता की तहरीर पर 26 दिसंबर को बारादरी थाने में सेटेलाइट के पास आज़ाद नगर कॉलोनी निवासी रोनित श्रीवास्तव, जयदीप राय उर्फ फंटूस के बेटे ध्रुव राय, अमन राय, चिराग गुप्ता और राइस मिल मालिक की बेटी सलोनी पटेल के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता के मुताबिक क्रिसमस पार्टी के दौरान आरोपियों ने अभद्रता की, विरोध पर मारपीट की गई। पुलिस ने महक का मेडिकल परीक्षण कराया है। इसमें पता लगा कि महक भी नशे में थीं।

बारादरी पुलिसने सीसीटीवी फुटेज से की आरोपियों की पहचान

बारादरी पुलिस ने माई बार हेडक्वार्टर पहुंचकर सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो कब्जे में ले लिए हैं। फुटेज के आधार पर नामजद आरोपियों की पहचान कर ली गई है, अन्य संदिग्धों को भी चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस टीमों ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर उनके घरों पर दबिश देना शुरू कर दिया है। एसएसपी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए।

आधी रात तक शराब और डीजे, नियमों की खुलेआम धज्जियां

घटना के दौरान माई बार हेडक्वार्टर में रात एक बजे के बाद तक शराब परोसी जा रही थी और डीजे बज रहा था। सुप्रीम कोर्ट व प्रशासनिक निर्देशों की खुलेआम अनदेखी की गई। घटना के बाद से आबकारी विभाग भी हरकत में आ गया है। जिला आबकारी अधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए आबकारी निरीक्षक को बारादरी थाने भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह जांच की जाएगी कि लाइसेंस शर्तों के विपरीत शराब परोसी गई या नहीं। यदि उल्लंघन मिला तो कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं, रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने को लेकर भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इन सबके बीच माई बार हेडक्वार्टर का लाइसेंस खतरे में आ गया है।

बारादरी पुलिस एक्शन मोड में

बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने चौकी इंचार्ज और दरोगाओं की टीमें गठित कर तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कानून का शिकंजा कसा जायेगा। बार लाइसेंस के नियमों के विपरीत शराब परोसी जा रही थी कि नहीं। इसको लेकर आबकारी टीम से रिपोर्ट तलब की गई है। इस मामले में माई बार हेडक्वार्टर के संचालक हर्षित जैन से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई।

