सो फुटा रोड पर धंसी सड़क… टूटी पाइप लाइन से उफना पानी, निगम की लापरवाही पर भड़के लोग

बरेली। शहर की सो फुटा रोड पर शुक्रवार को वीर सावरकर नगर मार्ग पर अचानक सड़क धंस गई। देखते ही देखते सड़क का एक हिस्सा नीचे धंस गया और पानी चारों ओर फैल गया। लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सड़क के नीचे बिछी पेयजल पाइप लाइन कई दिनों से लीकेज कर रही थी, जिसकी शिकायत स्थानीय लोग जलकल विभाग से कर चुके थे, लेकिन विभाग ने इसे नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वही लापरवाही शुक्रवार को सामने आ गई।