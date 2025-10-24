Patrika LogoSwitch to English

बरेली

सो फुटा रोड पर धंसी सड़क… टूटी पाइप लाइन से उफना पानी, निगम की लापरवाही पर भड़के लोग

शहर की सो फुटा रोड पर शुक्रवार को वीर सावरकर नगर मार्ग पर अचानक सड़क धंस गई। देखते ही देखते सड़क का एक हिस्सा नीचे धंस गया और पानी चारों ओर फैल गया। लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सड़क के नीचे बिछी पेयजल पाइप लाइन कई दिनों से लीकेज कर रही थी

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 24, 2025

बरेली। शहर की सो फुटा रोड पर शुक्रवार को वीर सावरकर नगर मार्ग पर अचानक सड़क धंस गई। देखते ही देखते सड़क का एक हिस्सा नीचे धंस गया और पानी चारों ओर फैल गया। लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सड़क के नीचे बिछी पेयजल पाइप लाइन कई दिनों से लीकेज कर रही थी, जिसकी शिकायत स्थानीय लोग जलकल विभाग से कर चुके थे, लेकिन विभाग ने इसे नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वही लापरवाही शुक्रवार को सामने आ गई।

सुबह करीब दस बजे अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया। उसके बाद पाइप लाइन फट गई और पानी उफनकर सड़क पर बहने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से इस जगह पर सड़क के नीचे से पानी रिस रहा था, लेकिन जलकल विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब जब सड़क धंस गई तो आनन-फानन में विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत का काम शुरू कर दिया।

घटना के बाद इलाके का ट्रैफिक कुछ घंटों तक प्रभावित रहा। लोग निगम और जलकल विभाग की लापरवाही पर जमकर भड़क उठे। उनका कहना है कि अगर समय रहते पाइप लाइन ठीक कर दी जाती तो यह स्थिति नहीं बनती।

उधर, जलकल विभाग के महाप्रबंधक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि वीर सावरकर नगर में टूटी लाइन की मरम्मत कर दी गई है। पाइप लाइन से लीकेज पूरी तरह बंद हो गया है और अब क्षेत्र में पानी की सप्लाई सामान्य कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आगे से ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए टीमों को नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं।

Published on:

24 Oct 2025 07:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सो फुटा रोड पर धंसी सड़क… टूटी पाइप लाइन से उफना पानी, निगम की लापरवाही पर भड़के लोग

