हेलीपैड रूट की सड़क बनी मजाक, घटिया काम पर राजीव ट्रेंड्स को तीसरी बार थमाया नोटिस, अब होगी ये कार्रवाई

बरेली। पुलिस लाइन क्षेत्र में वीआईपी मूवमेंट के लिए तैयार किया गया हेलीपैड रूट नगर निगम की किरकिरी करा रहा है। करोड़ों की लागत से एनसीएपी परियोजना के तहत बनी यह सड़क एक साल भी ठीक से नहीं टिक सकी। जगह-जगह सीसी टाइल्स धंस गई हैं, हॉटमिक्स उखड़ गया है और सड़क की परतें खुलकर घटिया निर्माण की पोल खोल रही हैं।
नाराज नगर निगम ने ठेकेदार मैसर्स राजीव ट्रेंड्स को तीसरी बार कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है। सुधार न करने पर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई है।
गुरुवार को नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य और मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने संयुक्त निरीक्षण किया। मौके पर सड़क की उखड़ी परतें और धंसी टाइल्स देखकर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। अभियंता अवस्थी ने बताया कि इससे पहले भी दो बार नोटिस जारी हो चुके हैं, मगर एजेंसी ने सुधार करने की बजाय लापरवाही जारी रखी। अब तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
हेलीपैड रूट पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वीआईपी हस्तियों का आना-जाना होता है। इस वजह से इस सड़क को उच्च गुणवत्ता के साथ तैयार किया जाना था, मगर साल भर में ही यह जर्जर होकर शर्म की सड़क बन गई। नगर निगम ने ठेकेदार को साफ चेतावनी दी है कि तय मानकों के मुताबिक तीन दिन में काम दुरुस्त किया जाए, वरना अनुबंध की शर्तों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।
निरीक्षण के दौरान वार्ड-3 स्थित फिनिक्स मॉल रोड, चिक्कर स्कूल रोड, रीजनल कॉलेज होते हुए हॉटमिक्स और साइड पटरी निर्माण कार्य भी देखा गया। कई जगह पुलिया टूटी मिली, तो कहीं टाइल्स बैठी पाई गईं। आकांक्षा इंक्लेव और सौ फुटा रोड तक सड़क किनारे पटरी का काम भी अधूरा मिला। नगर आयुक्त ने प्रस्तावित नाले की ढाल की जांच के आदेश दिए।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है कि गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। राजीव ट्रेड्स को अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है। सुधार न होने पर एजेंसी के खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी। बाकी निर्माण एजेंसियों को भी चेतावनी दी गई है।