हेलीपैड रूट की सड़क बनी मजाक, घटिया काम पर राजीव ट्रेंड्स को तीसरी बार थमाया नोटिस, अब होगी ये कार्रवाई

हेलीपैड रूट पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वीआईपी हस्तियों का आना-जाना होता है। इस वजह से इस सड़क को उच्च गुणवत्ता के साथ तैयार किया जाना था, मगर साल भर में ही यह जर्जर होकर शर्म की सड़क बन गई। नगर निगम ने ठेकेदार को साफ चेतावनी दी है कि तय मानकों के मुताबिक तीन दिन में काम दुरुस्त किया जाए, वरना अनुबंध की शर्तों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।