हेडमास्टर समेत 99 शिक्षकों और शिक्षामित्रों का वेतन कटेगा, बीएसए ने जारी किया ये आदेश, मची खलबली

बरेली। जिले के स्कूलों में शिक्षण कार्य में लापरवाही और समय से उपस्थिति न दर्ज कराने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) संजय सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। बीएसए कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक अनुपस्थित या देर से पहुंचने वाले 99 शिक्षकों, हेडमास्टरों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा।