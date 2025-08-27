कब्जा करने के लिए एक ही जमीन का कई बार कराया बैनामा, एसएसपी के आदेश पर 14 पर एफआईआर, जानिए पूरा मामला

पीड़ित का कहना है कि इन फर्जी कागजातों के आधार पर आरोपी पक्ष ने अपने नाम दर्ज करा लिए और फिर जबरन कब्जा करने आ धमके। विरोध करने पर गाली-गलौज, मारपीट की कोशिश और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस पूरे खेल में धूम सिंह निवासी मढ़ीनाथ और कृष्णा राठौर निवासी कुंवरपुर समेत कई लोग फर्जी गवाह के तौर पर शामिल रहे।