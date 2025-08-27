कब्जा करने के लिए एक ही जमीन का कई बार कराया बैनामा, एसएसपी के आदेश पर 14 पर एफआईआर, जानिए पूरा मामला

बरेली। जमीन कब्जाने के लिए फर्जीवाड़े का गजब खेल सामने आया है। सीबीगंज इलाके में दबंगों ने एक ही जमीन का दो-दो बार बैनामा कराकर धोखाधड़ी से कब्जा जमाने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट और धमकाने तक की नौबत आ गई। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
थाना क्षेत्र के ग्राम सहसिया हुसैनपुर निवासी सुधीर कुमार सिंह का आरोप है कि उनकी मां बिमला देवी ने 2008 में ग्राम सरायतल्फी में करीब दो बीघा जमीन खरीदी थी और उस पर उनका वैध कब्जा भी था। लेकिन इस जमीन पर नजर गड़ाए दबंगों ने धोखाधड़ी का खेल खेला।
सबसे पहले देवीराम पुत्र गंगाराम ने 2021 में उसी जमीन का हिस्सा धर्मेंद्र सिंह यादव निवासी मढ़ीनाथ के नाम फर्जी बैनामा करा दिया। फिर कुछ ही दिन बाद सुरजा देवी पत्नी बुद्धसेन ने भी उसी जमीन को अपने बेटों—हरस्वरूप, हरकुँवर, कृष्णपाल, लालता प्रसाद, प्रेमपाल, महेंद्र पाल और धर्मेंद्र के नाम पंजीकृत करा दिया।
पीड़ित का कहना है कि इन फर्जी कागजातों के आधार पर आरोपी पक्ष ने अपने नाम दर्ज करा लिए और फिर जबरन कब्जा करने आ धमके। विरोध करने पर गाली-गलौज, मारपीट की कोशिश और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस पूरे खेल में धूम सिंह निवासी मढ़ीनाथ और कृष्णा राठौर निवासी कुंवरपुर समेत कई लोग फर्जी गवाह के तौर पर शामिल रहे।
पीड़ित ने मामला एसएसपी के संज्ञान में पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और जबरन कब्जे की कोशिश में शामिल 14 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।