एसएसपी ने जिले के आधे थानों के बदल दिए कोतवाल, कई इंस्पेक्टर कुर्सी बचाने में रहे कामयाब, सीबीगंज इंस्पेक्टर हटाए गए

बरेली। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने के लिए एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई थानों के प्रभारी निरीक्षकों के तबादले कर दिए। लंबे समय से एक ही कोतवाली में जमे अधिकारियों को हटाकर नई तैनाती दी गई है, ताकि पुलिसिंग में तेजी आए और जनता को बेहतर व्यवहार मिल सके।
सबसे चर्चित तबादला सीबीगंज थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह का रहा। उनके खिलाफ जनता, जनप्रतिनिधियों और मीडिया के प्रति खराब व्यवहार की लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। सीबीगंज थाने की कार्यप्रणाली लंबे समय से डिस्टर्ब चल रही थी और कई मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों को हस्तक्षेप तक करना पड़ा। इसी के मद्देनज़र एसएसपी ने उन्हें सीबीगंज थाने का चार्ज तत्काल हटाकर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन विंग में भेज दिया है।
निरीक्षक सुरेश चंद्र गौतम प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली,
निरीक्षक अमित कुमार पांडेय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली से प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा, निरीक्षक प्रवीण कुमार सोलंकी प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा से प्रभारी निरीक्षक हाफिजगंज,
निरीक्षक पवन कुमार प्रभारी निरीक्षक हाफिजगंज से प्रभारी निरीक्षक बहेड़ी,
निरीक्षक संजय तोमर प्रभारी निरीक्षक बहेड़ी से प्रभारी निरीक्षक मीरगंज,
उपनिरीक्षक प्रयागराज सिंह थाना प्रभारी मीरगंज थाना प्रभारी प्रेमनगर,
निरीक्षक प्रदीप कुमार चतुर्वेदी प्रभारी निरीक्षक AHT से प्रभारी निरीक्षक सीबीगंज,
निरीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह प्रभारी निरीक्षक सीबीगंज से क्राइम ब्रांच (इन्वेस्टिगेशन विंग)
उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह व०उ०नि० थाना कोतवाली थाना प्रभारी AHT
एसएसपी अनुराग आर्य ने स्पष्ट किया है की जनता से दुर्व्यवहार, जनप्रतिनिधियों की शिकायतें और थाने की खराब कार्यप्रणाली किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीबीगंज थाने को विशेष रूप से जनता-उन्मुख और संवेदनशील पुलिसिंग की जरूरत थी, जिसे लेकर काफी समय से विरोध और शिकायतें उठ रही थीं। जिले के दो-तीन इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे, हालांकि उनको लेकर वरिष्ठ अफसरों की नाराजगी थी लेकिन इसके बावजूद वह अपनी थानेदारी बचाने में सफल रहे। जिले के एक इंस्पेक्टर तो जमीनों, प्लाट और मकानों के कब्जा स्पेशलिस्ट हैं और वरिष्ठ अफसरों के रडार पर भी आ गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग