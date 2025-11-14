एसएसपी ने जिले के आधे थानों के बदल दिए कोतवाल, कई इंस्पेक्टर कुर्सी बचाने में रहे कामयाब, सीबीगंज इंस्पेक्टर हटाए गए

एसएसपी अनुराग आर्य ने स्पष्ट किया है की जनता से दुर्व्यवहार, जनप्रतिनिधियों की शिकायतें और थाने की खराब कार्यप्रणाली किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीबीगंज थाने को विशेष रूप से जनता-उन्मुख और संवेदनशील पुलिसिंग की जरूरत थी, जिसे लेकर काफी समय से विरोध और शिकायतें उठ रही थीं। जिले के दो-तीन इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे, हालांकि उनको लेकर वरिष्ठ अफसरों की नाराजगी थी लेकिन इसके बावजूद वह अपनी थानेदारी बचाने में सफल रहे। जिले के एक इंस्पेक्टर तो जमीनों, प्लाट और मकानों के कब्जा स्पेशलिस्ट हैं और वरिष्ठ अफसरों के रडार पर भी आ गए हैं।