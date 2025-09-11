लूट की बाइक दरोगा के घर से बरामद, पुलिस पर उठे सवाल, कोर्ट के आदेश पर खुला राज, फिर हुआ ये

रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने न तो आरोपियों की गिरफ्तारी की और न ही लूटी गई बाइक और नकदी बरामद की। इससे तंग आकर पीड़ित ने वकील के जरिए दोबारा कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने सख्ती दिखाई और पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया। बुधवार को पुलिस ने दबिश दी और चौकाने वाली बात ये रही कि लूटी गई बाइक भोजीपुरा के मॉडल विलेज में रहने वाले एक दरोगा के घर से बरामद हुई। बाइक को कब्जे में ले लिया गया है।