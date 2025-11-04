बरेली में दिखी अपना दल (एस) की ताकत, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भरी हुंकार, बोलीं- पश्चिम यूपी में भी लहराएगा हमारा झंडा

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा बरेली की यह भीड़ हमारी पार्टी के लिए नई ऑक्सीजन है। जितने लोग हॉल में हैं, उतने ही बाहर खड़े हैं। बरेली ने आज बता दिया कि अपना दल (एस) अब सिर्फ पूर्व की पार्टी नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की ताकत है। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा शुरू में थोड़ा डर लग रहा था कि बरेली में कार्यक्रम है, लेकिन अब तो लगता है कि हम पश्चिम में भी अपनी जमीन मजबूत कर चुके हैं। कभी लोग हमें वोट कटवा कहते थे, आज वही लोग देख रहे हैं कि अपना दल (एस) कैसे परचम लहरा रहा है।