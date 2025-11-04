बरेली में दिखी अपना दल (एस) की ताकत, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भरी हुंकार, बोलीं- पश्चिम यूपी में भी लहराएगा हमारा झंडा

बरेली। मंगलवार को विकास भवन स्थित अर्बन हाट में अपना दल (एस) का स्थापना दिवस जबरदस्त उत्साह के साथ मनाया गया। मंच पर झंडे लहराते रहे, हॉल नारों से गूंजता रहा और कार्यकर्ताओं के जोश ने माहौल को पूरी तरह चुनावी रंग में रंग दिया।
कार्यक्रम में जैसे ही केंद्रीय मंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पहुंचीं, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने फूलों से उनका स्वागत किया और अपना दल ज़िंदाबाद के नारों से माहौल गर्मा दिया। स्थापना दिवस में मिर्जापुर, प्रयागराज, गोंडा, कौशांबी, लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों से विधायक, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। पश्चिमी यूपी से भी बसों में भरकर कार्यकर्ता आए। मंच से नेताओं ने संगठन विस्तार, किसान हितों और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण को पार्टी की प्राथमिकता बताया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा बरेली की यह भीड़ हमारी पार्टी के लिए नई ऑक्सीजन है। जितने लोग हॉल में हैं, उतने ही बाहर खड़े हैं। बरेली ने आज बता दिया कि अपना दल (एस) अब सिर्फ पूर्व की पार्टी नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की ताकत है। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा शुरू में थोड़ा डर लग रहा था कि बरेली में कार्यक्रम है, लेकिन अब तो लगता है कि हम पश्चिम में भी अपनी जमीन मजबूत कर चुके हैं। कभी लोग हमें वोट कटवा कहते थे, आज वही लोग देख रहे हैं कि अपना दल (एस) कैसे परचम लहरा रहा है।
कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि स्थापना दिवस पार्टी की ताकत दिखाने का अवसर होता है। उन्होंने मंच से मजाकिया लहजे में कहा मैं बरेली वालों से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अब नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर पूछता तो आपको पूछ लग जाती। इस पर मंच और सभा स्थल ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री ने आगे कहा कि पार्टी आने वाले महीनों में कई बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। सभी जिलाध्यक्षों और प्रभारियों को जल्द लखनऊ बुलाया जाएगा। उन्होंने घोषणा की अगला स्थापना दिवस किसी हाल में नहीं, बल्कि खुले मैदान में होगा ताकि हर कार्यकर्ता तक हमारी बात पहुंचे।
