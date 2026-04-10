अब LPG सिलेंडर की टेंशन खत्म, बरेली के 5 इलाकों में सीधे घरों तक पहुंचेगी गैस, अंदरखाने तेज हुई तैयारी, बिछेगा पीएनजी नेटवर्क

पिछले एक महीने से एलपीजी की किल्लत ने लोगों की रसोई की रफ्तार रोक दी है। बुकिंग के बाद भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा, शादियां और कार्यक्रम तक प्रभावित हो रहे हैं। इसी संकट ने पीएनजी की मांग को अचानक उछाल दिया है—सिर्फ एक महीने में करीब 400 नए घरेलू आवेदन सामने आए हैं, जबकि होटल-ढाबा और फैक्ट्री सेक्टर से भी मांग तेजी से बढ़ी है।