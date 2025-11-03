पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का रोमांच हुआ महंगा, वीकेंड पर जेब पर पड़ेगा ज्यादा बोझ

बरेली। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सैर अब पहले से महंगी हो गई है। नए पर्यटन सत्र में प्रशासन ने सफारी शुल्क बढ़ा दिए हैं। अब पर्यटकों को छह सीटर वाहन के लिए सोमवार से शुक्रवार तक 3,970 रुपये देने होंगे, जबकि पहले यह शुल्क 3,700 रुपये था।
शनिवार और रविवार को जंगल घूमने वालों को जेब कुछ और ढीली करनी पड़ेगी। इन दोनों दिनों में छह सीटर सफारी वाहन का शुल्क 4,300 रुपये तय किया गया है। रविवार को नई दरें लागू होने के पहले ही दिन 390 से अधिक पर्यटकों ने जंगल की सैर की।
एक नवंबर को नए पर्यटन सत्र के शुभारंभ पर पर्यटकों को नि: शुल्क सैर कराई गई थी। उसी शाम वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बाघ संरक्षण फाउंडेशन की बैठक में शुल्क संशोधन पर सहमति बनी।
प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह के अनुसार, वाहनों की इंट्री फीस, रोड मेंटीनेंस और पार्किंग शुल्क में वृद्धि की गई है। सप्ताहांत में भीड़ अत्यधिक बढ़ने से दबाव बढ़ जाता है, इसलिए अतिरिक्त शुल्क रखा गया है ताकि कुछ पर्यटक वीकडे में आकर संतुलन बनाए रखें। छह सीटर वाहनों के शुल्क में 270 से 600 रुपये तक की वृद्धि हुई है। यही दरें नौ सीटर वाहनों पर भी लागू होंगी।
चूका पिकनिक स्पॉट की चार थारू हट्स का प्रति रात्रि किराया 5,500 रुपये और ट्री हट का किराया 9,000 रुपये ही रहेगा। इन पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
जंगल सफारी पूर्ववत सुबह और शाम दो शिफ्टों में संचालित होगी। हर शिफ्ट तीन घंटे की होगी, जिसमें वाहन पर्यटकों को जंगल भ्रमण कराएंगे। शुल्क से प्राप्त समस्त आय बाघ संरक्षण फाउंडेशन के खाते में जमा की जाएगी।
