पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का रोमांच हुआ महंगा, वीकेंड पर जेब पर पड़ेगा ज्यादा बोझ

प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह के अनुसार, वाहनों की इंट्री फीस, रोड मेंटीनेंस और पार्किंग शुल्क में वृद्धि की गई है। सप्ताहांत में भीड़ अत्यधिक बढ़ने से दबाव बढ़ जाता है, इसलिए अतिरिक्त शुल्क रखा गया है ताकि कुछ पर्यटक वीकडे में आकर संतुलन बनाए रखें। छह सीटर वाहनों के शुल्क में 270 से 600 रुपये तक की वृद्धि हुई है। यही दरें नौ सीटर वाहनों पर भी लागू होंगी।