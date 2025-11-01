रोमांच का बिगुल… सैलानियों के लिए खुले चूका बीच और पीटीआर के द्वार, वन मंत्री ने किया सीजन का आगाज, पहले दिन मिली फ्री जंगल सफारी

पीटीआर में बाघ, हिरण, नीलगाय, मोर समेत कई जंगली जीवों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। चूका बीच की लहरें पर्यटकों को अलग ही सुकून देंगी। वन विभाग को इस बार रिकॉर्ड संख्या में सैलानी आने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। डीएफओ मनीष सिंह ने बताया कि सुरक्षा और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है। गाइडों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।