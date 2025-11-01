Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

रोमांच का बिगुल… सैलानियों के लिए खुले चूका बीच और पीटीआर के द्वार, वन मंत्री ने किया सीजन का आगाज, पहले दिन मिली फ्री जंगल सफारी

प्रकृति प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। सात महीने की बंदी के बाद शनिवार से चूका बीच और पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के जंगल सैलानियों के लिए खोल दिए गए। नए पर्यटन गेट पर वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने फीता काटकर सीजन की शुरुआत की।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 01, 2025

पीलीभीत। प्रकृति प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। सात महीने की बंदी के बाद शनिवार से चूका बीच और पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के जंगल सैलानियों के लिए खोल दिए गए। नए पर्यटन गेट पर वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने फीता काटकर सीजन की शुरुआत की।

इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व वन अफसर मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई। घने जंगलों की हरियाली, चूका बीच की मनमोहक लहरें और बाघों की दहाड़ ने पहले दिन ही सैलानियों को रिझाया।

पहले दिन फ्री सफारी

पर्यटन सत्र के पहले दिन सैलानियों को जंगल सफारी का फ्री मौका दिया गया। तय समय पर आए पर्यटकों को प्रवेश द्वार से सफारी वाहनों में जंगल की सैर कराई गई। निजी वाहनों को एंट्री नहीं मिली।

जंगल सफारी से बोटिंग तक

मुस्तफाबाद, महोफ और बराही गेट से करीब 100 जंगल सफारी गाड़ियां लगाई गई हैं। शारदा डैम पर मोटरबोट की सुविधा भी सैलानियों को रोमांचित करेगी। जल्द ही सफारी वाहनों का नया किराया तय किया जाएगा।

यह हैं हटों के किराये

चूका बीच के थारू व ट्री हट सैलानियों को खूब लुभा रहे हैं।

  • थारू हट (भारतीय): ₹5000 से ₹6500
  • थारू हट (विदेशी): ₹14000 से ₹18000
  • ट्री हट (भारतीय): ₹8000 से ₹10000
  • ट्री हट (विदेशी): ₹18000 से ₹22000

सप्तसरोवर भी तैयार

ब्रिटिशकालीन सप्तसरोवर को भी नए रंग-रूप में सैलानियों के लिए सजाया गया है। यहां छह हट और दो टेंट हट बनाए गए हैं। ऑफलाइन बुकिंग कर पर्यटक यहां ठहर सकेंगे। नए गेट खुलने से सप्तसरोवर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

बढ़ेगा टूरिज्म, मिलेगी रोजगार

पीटीआर में बाघ, हिरण, नीलगाय, मोर समेत कई जंगली जीवों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। चूका बीच की लहरें पर्यटकों को अलग ही सुकून देंगी। वन विभाग को इस बार रिकॉर्ड संख्या में सैलानी आने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। डीएफओ मनीष सिंह ने बताया कि सुरक्षा और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है। गाइडों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

यह रहे मौजूद

वन मंत्री अरूण सक्सेना, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा, पीसीसीएफ अनुराधा बैमूरी, मुख्य वन संरक्षक पीपी सिंह, एफडी रमेश चंद्रा, मुख्य सचिव वन अनिल कुमार, पीसीसीएफ सुनील चौधरी, एसीसीसीएफ ललित वर्मा प्रफुल्ल मिश्रा, एसपीएस संधू आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 02:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रोमांच का बिगुल… सैलानियों के लिए खुले चूका बीच और पीटीआर के द्वार, वन मंत्री ने किया सीजन का आगाज, पहले दिन मिली फ्री जंगल सफारी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फर्जी फर्म के नाम पर 4.39 करोड़ का टैक्स घपला! बिना माल खरीदे आईटीसी पास ऑन, एफआईआर दर्ज, जाने मामला

बरेली

आंवला में पुलिस मुठभेड़, गैंगस्टर एक्ट का फरार आरोपी दानिश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

बरेली

एल्डिको की दीवारों में घिरी झील: एनजीटी का अल्टीमेटम, दस दिन में जवाब दो, नहीं तो होगी कार्रवाई, डीएम बीडीए से कहा…

बरेली

डीएम का अल्टीमेटम: तीन दिन में एसटीपी नहीं तो सील होगी बरेली की सुपीरियर इंडस्ट्रीज, शराब कारोबारी में खलबली

बरेली

10 लाख दो, नहीं तो गाड़ी से कुचल देंगे, इज्जतनगर में महिला की जमीन हड़पने वाले आठ दबंगों पर एफआईआर, मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.