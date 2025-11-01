रोमांच का बिगुल… सैलानियों के लिए खुले चूका बीच और पीटीआर के द्वार, वन मंत्री ने किया सीजन का आगाज, पहले दिन मिली फ्री जंगल सफारी

पीलीभीत। प्रकृति प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। सात महीने की बंदी के बाद शनिवार से चूका बीच और पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के जंगल सैलानियों के लिए खोल दिए गए। नए पर्यटन गेट पर वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने फीता काटकर सीजन की शुरुआत की।
इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व वन अफसर मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई। घने जंगलों की हरियाली, चूका बीच की मनमोहक लहरें और बाघों की दहाड़ ने पहले दिन ही सैलानियों को रिझाया।
पर्यटन सत्र के पहले दिन सैलानियों को जंगल सफारी का फ्री मौका दिया गया। तय समय पर आए पर्यटकों को प्रवेश द्वार से सफारी वाहनों में जंगल की सैर कराई गई। निजी वाहनों को एंट्री नहीं मिली।
मुस्तफाबाद, महोफ और बराही गेट से करीब 100 जंगल सफारी गाड़ियां लगाई गई हैं। शारदा डैम पर मोटरबोट की सुविधा भी सैलानियों को रोमांचित करेगी। जल्द ही सफारी वाहनों का नया किराया तय किया जाएगा।
चूका बीच के थारू व ट्री हट सैलानियों को खूब लुभा रहे हैं।
ब्रिटिशकालीन सप्तसरोवर को भी नए रंग-रूप में सैलानियों के लिए सजाया गया है। यहां छह हट और दो टेंट हट बनाए गए हैं। ऑफलाइन बुकिंग कर पर्यटक यहां ठहर सकेंगे। नए गेट खुलने से सप्तसरोवर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
पीटीआर में बाघ, हिरण, नीलगाय, मोर समेत कई जंगली जीवों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। चूका बीच की लहरें पर्यटकों को अलग ही सुकून देंगी। वन विभाग को इस बार रिकॉर्ड संख्या में सैलानी आने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। डीएफओ मनीष सिंह ने बताया कि सुरक्षा और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है। गाइडों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।
वन मंत्री अरूण सक्सेना, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा, पीसीसीएफ अनुराधा बैमूरी, मुख्य वन संरक्षक पीपी सिंह, एफडी रमेश चंद्रा, मुख्य सचिव वन अनिल कुमार, पीसीसीएफ सुनील चौधरी, एसीसीसीएफ ललित वर्मा प्रफुल्ल मिश्रा, एसपीएस संधू आदि मौजूद रहे।
