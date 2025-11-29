फर्जी पहचान में दबा सच 25 साल बाद ‘सलीम’ से फिर बने ओमप्रकाश… एसआईआर ने ऐसे बदली ज़िंदगी

शाही थाना क्षेत्र के काशीपुर निवासी ओमप्रकाश 15 वर्ष की उम्र में घर से नाराज़ होकर निकल गए थे। वर्षों बीतने पर परिवार ने उन्हें मृत मान लिया था। लेकिन जब वह 25 साल बाद अचानक बहन चंद्रकली के साथ गांव पहुंचे, तो पूरा गांव उमड़ पड़ा।

ग्रामीणों ने न केवल उनका स्वागत किया, बल्कि उनके 15 वर्षीय बेटे जुम्मन को भी गोद में उठाकर प्यार जताया। यह दृश्य किसी लौटे हुए परदेसी बेटे की घर वापसी जैसा था—भावनाओं से भरा, आंसुओं से भीगा और उम्मीदों से चमकता हुआ।