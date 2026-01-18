मोहब्बत की इबादत में टूटी मजहब की दीवार, नूरवी से माही बनी युवती, मंदिर में लिए सात फेरे, वीडियो ने हिला दिया बदायूं

युवती के मुताबिक वह राजकुमार से लंबे समय से प्रेम करती थी, लेकिन उसका परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। परिजनों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उसे घर छोड़ने का फैसला करना पड़ा। युवती का कहना है कि परिवार के विरोध के चलते ही उसने अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करने का रास्ता चुना। वीडियो में युवती ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उसे अपने मायका पक्ष से जान का खतरा है। उसने अपनी, अपने पति और ससुराल वालों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। युवती ने यहां तक कहा कि यदि उसके या उसके पति के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए उसके माता-पिता जिम्मेदार होंगे।