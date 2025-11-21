बैंक मैनेजर की पत्नी ब्रांच के बाहर पति को जमकर पीटा, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

बरेली। बदायूं में बैंक मैनेजर की पत्नी ने ब्रांच के बाहर पति की जमकर पिटाई की, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। घटना गुरुवार दोपहर बिसौली के होलीचौक स्थित प्राइवेट बैंक की रीजनल शाखा में हुई।
धीरेंद्र सिंह पाल मैनेजर पद पर तैनात हैं, जबकि उनकी पत्नी संभल के चंदौसी की रहने वाली हैं। पत्नी ने बिसौली कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि उनके पति का बैंक स्टाफ की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। शादी को 8 साल हो चुके हैं और उनकी दो महीने की एक बेटी भी है। पत्नी का कहना है कि कई बार उनके मोबाइल में चैट और रील्स देखकर उन्होंने विरोध किया, लेकिन पति ने समझने से इनकार कर दिया और घर का खर्च भी बंद कर दिया।
इस नाराजगी में महिला अपने भाइयों और रिश्तेदारों के साथ बैंक पहुंची। जैसे ही पति बाहर आए, महिला ने उन्हें धक्का दिया और फिर सभी ने मिलकर उन्हें गिराकर लात-घूसों से पीटा। घटना का 15 सेकेंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें बैंक मैनेजर को बुरी तरह मारा जा रहा है। महिला ने पुलिस को दो रील्स और चैट भी सौंपी हैं, जिनमें बैंक मैनेजर एक लड़की के साथ कार में जाते दिख रहे हैं और दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़े हैं। चैट में भी पति पत्नी से अलग होने की बात कर रहे हैं।
बिसौली कोतवाल हरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बरेली में भी पति और 5 साल के बेटे को छोड़कर जिम ट्रेनर के साथ रहने वाली महिला के मामले में, महिला के भाई को समझाने पहुंचे पर प्रेमी और उसके साथियों ने हमला कर हंगामा बढ़ा दिया था।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग