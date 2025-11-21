बैंक मैनेजर की पत्नी ब्रांच के बाहर पति को जमकर पीटा, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

इस नाराजगी में महिला अपने भाइयों और रिश्तेदारों के साथ बैंक पहुंची। जैसे ही पति बाहर आए, महिला ने उन्हें धक्का दिया और फिर सभी ने मिलकर उन्हें गिराकर लात-घूसों से पीटा। घटना का 15 सेकेंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें बैंक मैनेजर को बुरी तरह मारा जा रहा है। महिला ने पुलिस को दो रील्स और चैट भी सौंपी हैं, जिनमें बैंक मैनेजर एक लड़की के साथ कार में जाते दिख रहे हैं और दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़े हैं। चैट में भी पति पत्नी से अलग होने की बात कर रहे हैं।